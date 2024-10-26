«Барселона» забила четыре безответных гола «Реалу»

«Барселона» одержала крупную победу над «Реалом» в матче 11-го тура чемпионата Испании — 4:0. Игра проходила на стадионе «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде.

У каталонцев дубль оформил Роберт Левандовски и еще по голу забили Ламин Ямаль и Рафинья, на счету которого также результативная передача в этом матче.

Два гола форварда «сливочных» Килиана Мбаппе были отменены из-за офсайда.

«Реал» прервал беспроигрышную серию из 42 матчей в ла лиге, команда не уступала в турнире с 27 сентября 2023 года.

«Барселона» набрала 30 очков и укрепила лидерство в чемпионате Испании. «Реал» с 24 баллами располагается на второй строчке.