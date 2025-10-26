«Реал» победил «Барселону» в класико

«Реал» на своем поле обыграл «Барселону» в матче 10-го тура Ла Лиги — 2:1.

Счет на 22-й минуте встречи открыл форвард «Реала» Килиан Мбаппе. Ответный гол на 38-й минуте забил нападающий каталонцев Фермин Лопес. Второй мяч мадридцев на 43-й минуте забил полузащитник Джуд Беллингем.

На 52-й минуте Мбаппе не реализовал пенальти, назначенный арбитром Сесаром Сото Градо после попадания мяча в руку защитника «Барселоны» Эрика Гарсии. Вратарь каталонцев Войцех Щесный отбил удар 26-летнего француза. Кроме того, судья отменил два гола Мбаппе из-за офсайда.

На 90+10-й минуте полузащитник «Барселоны» Педри получил вторую желтую карточку и был удален с поля.

«Реал» набрал 27 очков и лидирует в турнирной таблице чемпионата Испании, «Барселона» с 22 очками идет на второй строчке.

«СЭ» вел текстовую трансляцию матча «Реал» — «Барселона».