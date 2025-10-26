Футбол
26 октября 2025, 20:22

«Реал» победил «Барселону» в класико

Сергей Ярошенко
Джуд Беллингем.
Фото Reuters

«Реал» на своем поле обыграл «Барселону» в матче 10-го тура Ла Лиги — 2:1.

Счет на 22-й минуте встречи открыл форвард «Реала» Килиан Мбаппе. Ответный гол на 38-й минуте забил нападающий каталонцев Фермин Лопес. Второй мяч мадридцев на 43-й минуте забил полузащитник Джуд Беллингем.

На 52-й минуте Мбаппе не реализовал пенальти, назначенный арбитром Сесаром Сото Градо после попадания мяча в руку защитника «Барселоны» Эрика Гарсии. Вратарь каталонцев Войцех Щесный отбил удар 26-летнего француза. Кроме того, судья отменил два гола Мбаппе из-за офсайда.

На 90+10-й минуте полузащитник «Барселоны» Педри получил вторую желтую карточку и был удален с поля.

«Реал» набрал 27 очков и лидирует в турнирной таблице чемпионата Испании, «Барселона» с 22 очками идет на второй строчке.

«СЭ» вел текстовую трансляцию матча «Реал» — «Барселона».

Чемпионат Испании. Ла лига. 10-й тур.
26 октября 2025, 18:15. Сантьяго Бернабеу (Мадрид)
Реал
2:1
Барселона

Футбол
ФК Барселона
ФК Реал
«Спартак» не возьмет реванш у «Зенита», «Краснодару» для чемпионства придется проиграть Что нужно знать о Зимнем кубке РПЛ-2026
Гимнастки Аверины отказались вернуться в спорт ради Олимпиады?2028
Файлы Эпштейна раскрывают новые подробности скандала. Что пишут СМИ
Умер бывший президент ВФЛА Валентин Балахничев
Президент ФИФА заявил о необходимости рассмотреть отмену запрета для команд РФ
В пробе биатлонистки Паслер нашли запрещенное вещество перед Олимпиадой
    • «Реал» — «Барселона»: Мбаппе не реализовал пенальти

    Игроки «Реала» и «Барселоны» устроили стычку после окончания матча
