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Судейство

26 октября 2025, 21:53

«Реал» — «Барселона»: пенальти правильно отменен, офсайд Мбаппе — миллиметровый

Александр Бобров
Шеф-редактор
Фото AFP

В ходе матча 10-го тура чемпионата Испании «Реал» — «Барселона» (2:1) судья Сесар Сото Градо принял несколько важных решений, в итоге не допустив ошибок в ключевых эпизодах, которыми по традиции изобиловало класико.

На 2-й минуте он поторопился наказать сине-гранатовых пенальти после единоборства Ламина Ямаля и Винисиуса Жуниора. Но после ВАР-вмешательства и просмотра повторов на мониторе у поля первоначальное решение изменил, правильно отменив 11-метровый удар. Видеозапись подтвердила: каталонец не фолил, наоборот, это мадридец попал ему по ноге.

На 13-й минуте не был засчитан гол Килиана Мбаппе. На помощь судейской бригаде пришла система полуавтоматического определения офсайда. Нападающий «Реала» на миллиметры зашел за офсайдную линию, болельщики мадридцев наверняка не согласились с показанным стоп-кадром. Но спорить с технологией сложно.

На 46-й минуте снова был не засчитан гол Мбаппе — он опять оказался в положении «вне игры». На этот раз офсайд был из категории «километровых».

На 51-й минуте Сото Градо еще раз воспользовался «помощью друга» — видеоарбитра, посмотрел запись момента в штрафной площади «Барселоны» и правильно наказал ее футболиста за игру рукой.

На 68-й минуте мадридцы поспешили праздновать гол Джуда Беллингема, но и в этот раз бригада судей зафиксировала офсайд. Взятие ворот «Барселоны» не было засчитано — ассистент судьи правильно определил, что Браим Диас оказался в положении «вне игры».

Нападающий &laquo;Реала&raquo; Винисиус.Жара в класико: у «Реала» отменили три гола (один — из-за смешного офсайда) и пенальти на Винисиусе, но он все равно победил

Чемпионат Испании. Ла лига. 10-й тур.
26 октября 2025, 18:15. Бернабеу (Мадрид)
Реал
2:1
Барселона

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 Осасуна 0 0 0 0 0-0 0
3
 Севилья 0 0 0 0 0-0 0
4
 Атлетик 0 0 0 0 0-0 0
5
 Малага 0 0 0 0 0-0 0
6
 Эспаньол 0 0 0 0 0-0 0
7
 Эльче 0 0 0 0 0-0 0
8
 Депортиво 0 0 0 0 0-0 0
9
 Расинг 0 0 0 0 0-0 0
10
 Леванте 0 0 0 0 0-0 0
11
 Р. Сосьедад 0 0 0 0 0-0 0
12
 Сельта 0 0 0 0 0-0 0
13
 Вильярреал 0 0 0 0 0-0 0
14
 Реал 0 0 0 0 0-0 0
15
 Валенсия 0 0 0 0 0-0 0
16
 Барселона 0 0 0 0 0-0 0
17
 Р. Вальекано 0 0 0 0 0-0 0
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 Бетис 0 0 0 0 0-0 0
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 Атлетико 0 0 0 0 0-0 0
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15.08 20:30 Алавес – Хетафе 3 : 0
15.08 22:30 Севилья – Р. Вальекано - : -
16.08 18:00 Расинг – Вильярреал - : -
16.08 20:00 Эспаньол – Леванте - : -
16.08 22:30 Сельта – Осасуна - : -
17.08 22:00 Депортиво – Эльче - : -
19.08 22:00 Атлетико – Малага - : -
25.08 22:00 Валенсия – Бетис - : -
26.08 22:00 Реал – Р. Сосьедад - : -
27.08 22:00 Барселона – Атлетик - : -
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