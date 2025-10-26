«Реал» — «Барселона»: пенальти правильно отменен, офсайд Мбаппе — миллиметровый
В ходе матча 10-го тура чемпионата Испании «Реал» — «Барселона» (2:1) судья Сесар Сото Градо принял несколько важных решений, в итоге не допустив ошибок в ключевых эпизодах, которыми по традиции изобиловало класико.
На 2-й минуте он поторопился наказать сине-гранатовых пенальти после единоборства Ламина Ямаля и Винисиуса Жуниора. Но после ВАР-вмешательства и просмотра повторов на мониторе у поля первоначальное решение изменил, правильно отменив 11-метровый удар. Видеозапись подтвердила: каталонец не фолил, наоборот, это мадридец попал ему по ноге.
На 13-й минуте не был засчитан гол Килиана Мбаппе. На помощь судейской бригаде пришла система полуавтоматического определения офсайда. Нападающий «Реала» на миллиметры зашел за офсайдную линию, болельщики мадридцев наверняка не согласились с показанным стоп-кадром. Но спорить с технологией сложно.
На 46-й минуте снова был не засчитан гол Мбаппе — он опять оказался в положении «вне игры». На этот раз офсайд был из категории «километровых».
На 51-й минуте Сото Градо еще раз воспользовался «помощью друга» — видеоарбитра, посмотрел запись момента в штрафной площади «Барселоны» и правильно наказал ее футболиста за игру рукой.
На 68-й минуте мадридцы поспешили праздновать гол Джуда Беллингема, но и в этот раз бригада судей зафиксировала офсайд. Взятие ворот «Барселоны» не было засчитано — ассистент судьи правильно определил, что Браим Диас оказался в положении «вне игры».
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Алавес
|1
|1
|0
|0
|3-0
|3
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2
|Осасуна
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
3
|Севилья
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
4
|Атлетик
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
5
|Малага
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
6
|Эспаньол
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
7
|Эльче
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
8
|Депортиво
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
9
|Расинг
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
10
|Леванте
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
11
|Р. Сосьедад
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
12
|Сельта
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
13
|Вильярреал
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
14
|Реал
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
15
|Валенсия
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
16
|Барселона
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
17
|Р. Вальекано
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
18
|Бетис
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
19
|Атлетико
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
20
|Хетафе
|1
|0
|0
|1
|0-3
|0
|15.08
|20:30
|Алавес – Хетафе
|3 : 0
|15.08
|22:30
|Севилья – Р. Вальекано
|- : -
|16.08
|18:00
|Расинг – Вильярреал
|- : -
|16.08
|20:00
|Эспаньол – Леванте
|- : -
|16.08
|22:30
|Сельта – Осасуна
|- : -
|17.08
|22:00
|Депортиво – Эльче
|- : -
|19.08
|22:00
|Атлетико – Малага
|- : -
|25.08
|22:00
|Валенсия – Бетис
|- : -
|26.08
|22:00
|Реал – Р. Сосьедад
|- : -
|27.08
|22:00
|Барселона – Атлетик
|- : -
|Г
|
|
Мариано Диас
Алавес
|1
|
|
Микель Родригес
Алавес
|1
|
|
Науэль Теналья
Алавес
|1
|П
|
|
Мариано Диас
Алавес
|2
|И
|К
|Ж
|
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Кико Фемения
Хетафе
|1
|1
|0
|
|
Антонио Бланко
Алавес
|1
|0
|1
|
|
Джене Даконам
Хетафе
|1
|0
|1
Судейство