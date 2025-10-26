«Реал» — «Барселона»: пенальти правильно отменен, офсайд Мбаппе — миллиметровый

В ходе матча 10-го тура чемпионата Испании «Реал» — «Барселона» (2:1) судья Сесар Сото Градо принял несколько важных решений, в итоге не допустив ошибок в ключевых эпизодах, которыми по традиции изобиловало класико.

На 2-й минуте он поторопился наказать сине-гранатовых пенальти после единоборства Ламина Ямаля и Винисиуса Жуниора. Но после ВАР-вмешательства и просмотра повторов на мониторе у поля первоначальное решение изменил, правильно отменив 11-метровый удар. Видеозапись подтвердила: каталонец не фолил, наоборот, это мадридец попал ему по ноге.

На 13-й минуте не был засчитан гол Килиана Мбаппе. На помощь судейской бригаде пришла система полуавтоматического определения офсайда. Нападающий «Реала» на миллиметры зашел за офсайдную линию, болельщики мадридцев наверняка не согласились с показанным стоп-кадром. Но спорить с технологией сложно.

На 46-й минуте снова был не засчитан гол Мбаппе — он опять оказался в положении «вне игры». На этот раз офсайд был из категории «километровых».

На 51-й минуте Сото Градо еще раз воспользовался «помощью друга» — видеоарбитра, посмотрел запись момента в штрафной площади «Барселоны» и правильно наказал ее футболиста за игру рукой.

На 68-й минуте мадридцы поспешили праздновать гол Джуда Беллингема, но и в этот раз бригада судей зафиксировала офсайд. Взятие ворот «Барселоны» не было засчитано — ассистент судьи правильно определил, что Браим Диас оказался в положении «вне игры».