«Реал» — «Барселона»: онлайн-трансляция матча чемпионата Испании
«Реал» на своем поле принимает «Барселону» в 10-м туре чемпионата Испании в воскресенье, 26 октября. Матч на стадионе «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде (Испания) начинается в 18.15 по московскому времени.
«СЭ» ведет текстовую онлайн-трансляцию класико в Мадриде. Следить за ключевыми событиями игры «Реал» — «Барселона» также можно в матч-центре на сайте «СЭ».
Прямой эфир ведут телеканал «Матч! Футбол 2» и сайт matchtv.ru (бесплатно). Трансляцию в записи покажут «Матч ТВ» и онлайн-платформы Okko и «Кинопоиск», начало — в 19.30 мск.
После девяти туров мадридцы набрали 24 очка и занимают первое место в турнирной таблице, каталонцы с 22 очками располагается на второй строчке в чемпионате.
Чемпионат Испании: новости и обзоры матчей, расписание и календарь игр, интервью тренеров и статистика в актуальном виде
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3
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4
|Атлетико
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5
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6
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7
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8
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9
|Валенсия
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10
|Р. Сосьедад
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11
|Эспаньол
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12
|Атлетик
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13
|Севилья
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14
|Алавес
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15
|Эльче
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16
|Леванте
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17
|Осасуна
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18
|Расинг
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19
|Депортиво
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20
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|15.08
|20:30
|Алавес – Хетафе
|- : -
|15.08
|22:30
|Севилья – Р. Вальекано
|- : -
|16.08
|18:00
|Расинг – Вильярреал
|- : -
|16.08
|20:00
|Эспаньол – Леванте
|- : -
|16.08
|22:30
|Сельта – Осасуна
|- : -
|17.08
|22:00
|Депортиво – Эльче
|- : -
|19.08
|22:00
|Атлетико – Малага
|- : -
|25.08
|22:00
|Валенсия – Бетис
|- : -
|26.08
|22:00
|Реал – Р. Сосьедад
|- : -
|27.08
|22:00
|Барселона – Атлетик
|- : -
Судейство