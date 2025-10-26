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26 октября 2025, 16:00

«Реал» — «Барселона»: онлайн-трансляция матча чемпионата Испании

«Реал» и «Барселона» сыграют в Ла Лиге 26 октября
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
Фото Global Look Press

«Реал» на своем поле принимает «Барселону» в 10-м туре чемпионата Испании в воскресенье, 26 октября. Матч на стадионе «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде (Испания) начинается в 18.15 по московскому времени.

Чемпионат Испании. Ла лига. 10-й тур.
26 октября 2025, 18:15. Бернабеу (Мадрид)
Реал
2:1
Барселона

«СЭ» ведет текстовую онлайн-трансляцию класико в Мадриде. Следить за ключевыми событиями игры «Реал» — «Барселона» также можно в матч-центре на сайте «СЭ».

Прямой эфир ведут телеканал «Матч! Футбол 2» и сайт matchtv.ru (бесплатно). Трансляцию в записи покажут «Матч ТВ» и онлайн-платформы Okko и «Кинопоиск», начало — в 19.30 мск.

&laquo;Реал&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Барселона&raquo;: онлайн трансляция матча чемпионата Испании 26&nbsp;октября 2025 года.«Реал» — «Барселона»: онлайн-трансляция класико

После девяти туров мадридцы набрали 24 очка и занимают первое место в турнирной таблице, каталонцы с 22 очками располагается на второй строчке в чемпионате.

Чемпионат Испании: новости и обзоры матчей, расписание и календарь игр, интервью тренеров и статистика в актуальном виде

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 И В Н П +/- О
1
 Барселона 0 0 0 0 0-0 0
2
 Реал 0 0 0 0 0-0 0
3
 Вильярреал 0 0 0 0 0-0 0
4
 Атлетико 0 0 0 0 0-0 0
5
 Бетис 0 0 0 0 0-0 0
6
 Сельта 0 0 0 0 0-0 0
7
 Хетафе 0 0 0 0 0-0 0
8
 Р. Вальекано 0 0 0 0 0-0 0
9
 Валенсия 0 0 0 0 0-0 0
10
 Р. Сосьедад 0 0 0 0 0-0 0
11
 Эспаньол 0 0 0 0 0-0 0
12
 Атлетик 0 0 0 0 0-0 0
13
 Севилья 0 0 0 0 0-0 0
14
 Алавес 0 0 0 0 0-0 0
15
 Эльче 0 0 0 0 0-0 0
16
 Леванте 0 0 0 0 0-0 0
17
 Осасуна 0 0 0 0 0-0 0
18
 Расинг 0 0 0 0 0-0 0
19
 Депортиво 0 0 0 0 0-0 0
20
 Малага 0 0 0 0 0-0 0
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15.08 20:30 Алавес – Хетафе - : -
15.08 22:30 Севилья – Р. Вальекано - : -
16.08 18:00 Расинг – Вильярреал - : -
16.08 20:00 Эспаньол – Леванте - : -
16.08 22:30 Сельта – Осасуна - : -
17.08 22:00 Депортиво – Эльче - : -
19.08 22:00 Атлетико – Малага - : -
25.08 22:00 Валенсия – Бетис - : -
26.08 22:00 Реал – Р. Сосьедад - : -
27.08 22:00 Барселона – Атлетик - : -
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