«Реал» — «Барселона»: онлайн-трансляция матча чемпионата Испании

«Реал» на своем поле принимает «Барселону» в 10-м туре чемпионата Испании в воскресенье, 26 октября. Матч на стадионе «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде (Испания) начинается в 18.15 по московскому времени.

Чемпионат Испании. Ла лига. 10-й тур.

26 октября 2025, 18:15. Бернабеу (Мадрид)

«СЭ» ведет текстовую онлайн-трансляцию класико в Мадриде. Следить за ключевыми событиями игры «Реал» — «Барселона» также можно в матч-центре на сайте «СЭ».

Прямой эфир ведут телеканал «Матч! Футбол 2» и сайт matchtv.ru (бесплатно). Трансляцию в записи покажут «Матч ТВ» и онлайн-платформы Okko и «Кинопоиск», начало — в 19.30 мск.

После девяти туров мадридцы набрали 24 очка и занимают первое место в турнирной таблице, каталонцы с 22 очками располагается на второй строчке в чемпионате.

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