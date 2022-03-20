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20 марта, 23:32

«Реал» — «Барселона»: Обамеянг вывел каталонцев вперед

Роман Шишов
Корреспондент
Читать «СЭ» в
«Реал» — «Барселона»: Обамеянг вывел каталонцев вперед.
Фото Reuters

«Барселона» открыла счет в матче 29-го тура чемпионата Испании против «Реала».

На 29-й минуте с передачи Усмана Дембеле гол забил Пьер-Эмерик Обамеянг.

Счет стал 1:0 в пользу каталонцев.

Встреча проходит на стадионе «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде.

Испания. Лига 1. 29-й тур
20 мар, 23:00. Santiago Bernabeu (Мадрид)
Реал
Барселона
Пьер-Эмерик Обамеянг
ФК Барселона
ФК Реал
0
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Положение команд
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И В Н П +/- О
1
 Реал 28 20 6 2 59-21 66
2
 Севилья 29 15 12 2 40-19 57
3
 Атлетико 29 16 6 7 53-36 54
4
 Барселона 27 14 9 4 52-29 51
5
 Бетис 29 15 5 9 50-35 50
6
 Р. Сосьедад 29 13 9 7 29-29 48
7
 Вильярреал 29 12 9 8 48-27 45
8
 Атлетик 29 10 11 8 33-28 41
9
 Валенсия 29 10 10 9 42-43 40
10
 Осасуна 29 10 8 11 29-36 38
11
 Сельта 29 9 9 11 33-32 36
12
 Эспаньол 29 9 9 11 35-41 36
13
 Р. Вальекано 28 9 5 14 29-34 32
14
 Эльче 29 8 8 13 30-40 32
15
 Хетафе 29 6 11 12 27-33 29
16
 Гранада 29 6 10 13 31-46 28
17
 Кадис 29 5 12 12 25-41 27
18
 Мальорка 29 6 8 15 26-49 26
19
 Алавес 29 5 7 17 23-48 22
20
 Леванте 29 3 10 16 31-58 19
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36 тур
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38 тур
18.03 23:00
Атлетик – Хетафе
 1 : 1
19.03 16:00
Алавес – Гранада
 2 : 3
19.03 18:15
Эльче – Валенсия
 0 : 1
19.03 20:30
Осасуна – Леванте
 3 : 1
19.03 23:00
Р. Вальекано – Атлетико
 0 : 1
20.03 16:00
Эспаньол – Мальорка
 1 : 0
20.03 18:15
Кадис – Вильярреал
 1 : 0
20.03 18:15
Сельта – Бетис
 0 : 0
20.03 20:30
Севилья – Р. Сосьедад
 0 : 0
20.03 23:00
Реал – Барселона
 - : -
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Г
Карим Бензема

Карим Бензема

Реал

 22
Винисиус Жуниор

Винисиус Жуниор

Реал

 14
Гомес Рауль де Томас

Гомес Рауль де Томас

Эспаньол

 14
П
Карим Бензема

Карим Бензема

Реал

 10
Усман Дембеле

Усман Дембеле

Барселона

 7
Жорди Альба

Жорди Альба

Барселона

 7
И К Ж
Хорхе Куэнка

Хорхе Куэнка

Хетафе

 25 2 4
Жюль Кунде

Жюль Кунде

Севилья

 23 2 2
Иньиго Мартинес

Иньиго Мартинес

Атлетик

 21 1 6
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