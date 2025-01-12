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Сегодня, 22:00

«Реал» — «Барселона»: началась трансляция финала Суперубка Испании

«Реал» и «Барселона» встретятся в финале Суперкубке Испании 12 января
Лев Тарасов
редактор интернет отдела
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Фото Getty Images

Матч «Реал» — «Барселона» в финале Суперкубка Испании проходит в воскресенье, 12 января. Игра на стадионе «Король Абдалла Спортс Сити» в Джидде (Саудовская Аравия) начинается в 22.00 по московскому времени.

«СЭ» ведет текстовую онлайн-трансляцию финала Суперкубка Испании. Также изучайте ключевые события и результат игры «Реал» — «Барселона» в футбольном матч-центре нашего сайта.

В прямом эфире матч показывают телеканалы «Матч ТВ», «Матч! Футбол 2» и сайт холдинга matchtv.ru. Также, игру «Реал» — «Барселона» покажут онлайн-платформы «Кинопоиск» и «Okko Спорт» (в ретрансляции эфира федерального канала по платной подписке).

Испания. Суперкубок. Финал
12 янв, 22:00. King Abdullah Sports City (Джедда)
Реал
Барселона

Испанский мини-турнир в Саудовской Аравии стартовал со стадии полуфиналов: «Реал» обыграл «Мальорку» (3:0), а «Барселона» — «Атлетик» (2:0). В 2024 году мадридцы завоевали Суперкубок после крупной победы над каталонцами (4:1).

Карло Анчелотти, Винисиус, Дани Ольмо, Ханс Флик. «Реал» Мадрид — «Барселона»: основная информация о финале Суперкубка Испании

ФК Барселона
ФК Реал
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«Реал» — «Барселона»: Винисиус, Мбаппе и Ямаль — в стартовых составах на финал Суперкубка Испании
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Атлетико 19 13 5 1 34-12 44
2
 Реал 19 13 4 2 43-19 43
3
 Барселона 19 12 2 5 51-22 38
4
 Атлетик 19 10 6 3 29-17 36
5
 Вильярреал 18 8 6 4 34-30 30
6
 Мальорка 19 9 3 7 19-21 30
7
 Жирона 19 8 4 7 27-25 28
8
 Р. Вальекано 19 6 7 6 22-22 25
9
 Бетис 19 6 7 6 21-23 25
10
 Р. Сосьедад 18 7 4 7 16-13 25
11
 Осасуна 19 6 7 6 23-28 25
12
 Сельта 19 7 3 9 28-30 24
13
 Севилья 19 6 5 8 21-28 23
14
 Лас-Пальмас 19 6 4 9 24-29 22
15
 Хетафе 19 4 7 8 13-16 19
16
 Леганес 19 4 7 8 18-29 19
17
 Алавес 19 4 5 10 21-31 17
18
 Эспаньол 19 4 4 11 17-31 16
19
 Вальядолид 19 4 3 12 13-37 15
20
 Валенсия 19 2 7 10 18-29 13
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36 тур
37 тур
38 тур
3.12 21:00
Мальорка – Барселона
 1 : 5
4.12 23:00
Атлетик – Реал
 2 : 1
10.01 23:00
Р. Вальекано – Сельта
 2 : 1
11.01 16:00
Алавес – Жирона
 0 : 1
11.01 18:15
Вальядолид – Бетис
 1 : 0
11.01 20:30
Эспаньол – Леганес
 1 : 1
11.01 23:00
Севилья – Валенсия
 1 : 1
12.01 16:00
Лас-Пальмас – Хетафе
 1 : 2
12.01 18:15
Атлетико – Осасуна
 1 : 0
13.01 23:00
Р. Сосьедад – Вильярреал
 - : -
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ЖК
Г
Роберт Левандовски

Роберт Левандовски

Барселона

 16
Рафинья

Рафинья

Барселона

 11
Килиан Мбаппе

Килиан Мбаппе

Реал

 10
П
Ламин Ямаль

Ламин Ямаль

Барселона

 9
Рафинья

Рафинья

Барселона

 6
Джуд Беллингем

Джуд Беллингем

Реал

 5
И К Ж
Ведат Муричи

Ведат Муричи

Мальорка

 14 2 1
Хосе Луис Гарсия Пепелу

Хосе Луис Гарсия Пепелу

Валенсия

 16 1 6
Абдул Мумин

Абдул Мумин

Райо Вальекано

 17 1 6
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