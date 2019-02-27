"Реал" - "Барселона": Марселу, Куртуа, Бэйл и Коутинью остались в запасе

"Реал" и "Барселона" назвали стартовые составы на ответный матч 1/2 финала Кубка Испании.

У "Королевского клуба" на скамейке запасных остались, в частности, Марселу, Тибо Куртуа и Гарет Бэйл. У каталонского клуба в запасе остался Филиппе Коутинью.

"Реал": Навас, Карвахаль, Рамос, Варан, Регилон, Кроос, Модрич, Каземиру, Лукас Васкес, Бензема, Винисиус.

"Барселона": тер Штеген, Семеду, Пике, Лангле, Альба, Ракитич, Бускетс, Серхи Роберто, Дембеле, Суарес, Месси.

Матч начнется в 23.00 по московскому времени. Первая игра завершилась вничью – 1:1.