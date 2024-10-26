«Реал» — «Барселона»: команды не забили голов в первом тайме

«Реал» и «Барселона» не открыли счет в первом тайме матча 11-го тура чемпионата Испании — 0:0.

На 30-й минуте отличился нападающий мадридской команды Килиан Мбаппе, однако его гол был отменен из-за офсайда.

Игра проходит на стадионе «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде. «СЭ» ведет текстовую онлайн-трансляцию матча «Реал» — «Барселона».

После 10 туров «Барселона» лидирует в турнирной таблице ла лиги с 27 очками. «Реал» набрал 24 балла и идет на второй позиции.