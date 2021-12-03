«Реал», «Барселона» и «Атлетик» выступили против сделки ла лиги с инвестфондом CVC
«Реал», «Барселона» и «Атлетик» выступили против сделки ла лиги с инвестиционным фондом CVC, сообщает Diario Sport.
По информации источника, клубы предложили ла лиге и сегунде 2 миллиарда евро и свой инвестиционный план в качестве альтернативы сделки с инвестфондом CVC.
Средства предоставят банки JP Morgan, Bank of America и HSBC по ставке 2,5-3 процента годовых. При этом соглашение с банками будет рассчитано на 25 лет.
«Реал», «Барселона» и «Атлетик» утверждают, что предложенный проект обойдется клубам в 881 миллион евро, что выгоднее, чем у CVC, потому что в случае сделки с инвестфондом процент комиссии будет пропорционально увеличиваться при росте доходов.
Напомним, что ла лига достигла договоренности о продаже 10 процентов бизнеса CVC за 2,7 миллиарда евро. 90 процентов суммы было обещано клубам лиги. «Реал», «Барселона» и «Атлетик» выступили против сделки и обжаловали ее.
Окончательное голосование по сделке с инвестфондом пройдет 10 декабря.
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