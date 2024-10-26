«Реал» — «Барселона»: гол Мбаппе отменили из-за офсайда

Нападающий «Реала» Килиан Мбаппе забил гол в матче 11-го тура чемпионата Испании против «Барселоны».

25-летний футболист отличился на 30-й минуте, однако после просмотра видеоповтора эпизода арбитр отменил его гол из-за офсайда. Счет в матче по-прежнему 0:0.

Игра проходит на стадионе «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде. «СЭ» ведет текстовую онлайн-трансляцию матча «Реал» — «Барселона».