«Реал» — «Барселона»: гол Мбаппе отменили из-за офсайда
Нападающий «Реала» Килиан Мбаппе забил гол в матче 11-го тура чемпионата Испании против «Барселоны».
25-летний футболист отличился на 30-й минуте, однако после просмотра видеоповтора эпизода арбитр отменил его гол из-за офсайда. Счет в матче по-прежнему 0:0.
Игра проходит на стадионе «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде. «СЭ» ведет текстовую онлайн-трансляцию матча «Реал» — «Барселона».
Положение команд
Футбол
Хоккей
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Барселона
|10
|9
|0
|1
|33-10
|27
|
2
|Реал
|10
|7
|3
|0
|21-7
|24
|
3
|Вильярреал
|11
|6
|3
|2
|20-19
|21
|
4
|Атлетико
|10
|5
|5
|0
|16-6
|20
|
5
|Атлетик
|10
|5
|2
|3
|17-11
|17
|
6
|Мальорка
|10
|5
|2
|3
|10-8
|17
|
7
|Р. Вальекано
|11
|4
|4
|3
|12-10
|16
|
8
|Севилья
|11
|4
|3
|4
|12-15
|15
|
9
|Бетис
|10
|4
|3
|3
|10-9
|15
|
10
|Осасуна
|10
|4
|3
|3
|14-16
|15
|
11
|Сельта
|10
|4
|1
|5
|17-17
|13
|
12
|Р. Сосьедад
|10
|3
|3
|4
|8-8
|12
|
13
|Жирона
|11
|3
|3
|5
|11-14
|12
|
14
|Эспаньол
|11
|3
|1
|7
|10-19
|10
|
15
|Алавес
|11
|3
|1
|7
|13-19
|10
|
16
|Хетафе
|10
|1
|6
|3
|7-8
|9
|
17
|Лас-Пальмас
|11
|2
|3
|6
|13-19
|9
|
18
|Леганес
|10
|1
|5
|4
|6-12
|8
|
19
|Вальядолид
|11
|2
|2
|7
|9-23
|8
|
20
|Валенсия
|10
|1
|3
|6
|7-16
|6
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
|25.10
|22:00
|
Эспаньол – Севилья
|0 : 2
|26.10
|15:00
|
Вальядолид – Вильярреал
|1 : 2
|26.10
|17:15
|
Р. Вальекано – Алавес
|1 : 0
|26.10
|19:30
|
Лас-Пальмас – Жирона
|1 : 0
|26.10
|22:00
|
Реал – Барселона
|- : -
|27.10
|16:00
|
Леганес – Сельта
|- : -
|27.10
|18:15
|
Хетафе – Валенсия
|- : -
|27.10
|20:30
|
Бетис – Атлетико
|- : -
|27.10
|23:00
|
Р. Сосьедад – Осасуна
|- : -
|28.10
|23:00
|
Мальорка – Атлетик
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Роберт Левандовски
Барселона
|12
|
|
Айосе Перес
Вильярреал
|7
|
|
Килиан Мбаппе
Реал
|6
|П
|
|
Ламин Ямаль
Барселона
|6
|
|
Оскар Мингеса
Сельта
|5
|
|
Алекс Баэна
Вильярреал
|5
|И
|К
|Ж
|
|
Хосе Луис Гарсия Пепелу
Валенсия
|10
|1
|5
|
|
Абдул Мумин
Райо Вальекано
|11
|1
|4
|
|
Микель Хаурехисар
Атлетик
|7
|1
|2
Новости