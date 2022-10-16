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«Реал» — «Барселона»: Ферран Торрес отыграл один гол за 8 минут до конца матча

Иван Торопцев
Корреспондент
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Нападающий «Барселоны» Ферран Торрес отыграл один мяч в матче 9-го тура чемпионата Испании — 1:2.

На 83-й минуте испанец забил в пустые ворота после прострела от Ансу Фати с левого фланга в штрафную мадридцев.

Торрес забил во втором класико подряд: 20 марта в игре 29-го тура чемпионата Испании-2021/22 он отличился голом и результативной передачей. Тогда «Барселона» одержала разгромную победу со счетом 4:0.

Испания. Лига 1. 9-й тур
16 окт, 17:15. Santiago Bernabeu (Мадрид)
Реал
3:1
Барселона

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⚽ Футбол. Англия. АПЛ
Ливерпуль 0
Манчестер Сити 0
1-й тайм

26%

1.93

П2

24%

1.93

ТБ 3.5

15%

2.20
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
ЦСКА
Спартак

П1

28%

2.30

ИТБ2 (1.5)

23%

2.40

ТБ 2.5

18%

1.77
⚽ Футбол. Испания. Ла лига
Реал 3
Барселона 1
Матч завершен

П1

31%

1.87

ИТБ1 (1.5)

21%

1.79

П2

19%

1.72
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ФК Реал
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Ла лига: «Реал» — «Барселона», «Атлетик» уступил «Атлетико» и другие матчи 9-го тура

«Реал» обыграл «Барселону» дома благодаря голам Бензема, Вальверде и Родриго
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Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Реал 9 8 1 0 22-8 25
2
 Барселона 9 7 1 1 21-4 22
3
 Атлетико 9 6 1 2 15-7 19
4
 Р. Сосьедад 9 6 1 2 15-12 19
5
 Атлетик 9 5 2 2 17-6 17
6
 Бетис 8 5 1 2 10-5 16
7
 Валенсия 9 4 2 3 16-10 14
8
 Осасуна 8 4 1 3 9-8 13
9
 Вильярреал 8 3 3 2 10-3 12
10
 Р. Вальекано 9 3 2 4 10-12 11
11
 Сельта 9 3 1 5 10-16 10
12
 Севилья 9 2 3 4 9-14 9
13
 Мальорка 9 2 3 4 7-10 9
14
 Жирона 9 2 2 5 12-15 8
15
 Вальядолид 8 2 2 4 6-13 8
16
 Хетафе 9 2 2 5 8-16 8
17
 Альмерия 8 2 1 5 7-12 7
18
 Эспаньол 8 1 3 4 11-16 6
19
 Кадис 9 1 3 5 4-17 6
20
 Эльче 9 0 3 6 6-21 3
Результаты / календарь
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38 тур
14.10 22:00
Р. Вальекано – Хетафе
 0 : 0
15.10 15:00
Жирона – Кадис
 1 : 1
15.10 17:15
Валенсия – Эльче
 2 : 2
15.10 19:30
Мальорка – Севилья
 0 : 1
15.10 22:00
Атлетик – Атлетико
 0 : 1
16.10 15:00
Сельта – Р. Сосьедад
 1 : 2
16.10 17:15
Реал – Барселона
 - : -
16.10 19:30
Эспаньол – Вальядолид
 - : -
16.10 22:00
Бетис – Альмерия
 - : -
17.10 22:00
Вильярреал – Осасуна
 - : -
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Роберт Левандовски

Роберт Левандовски

Барселона

 9
Хосе Луис Санмартин Хоселу

Хосе Луис Санмартин Хоселу

Эспаньол

 6
Борха Иглесиас

Борха Иглесиас

Бетис

 6
П
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Роберт Левандовски

Барселона

 4
Микель Мерино

Микель Мерино

Реал Сосьедад

 4
Алекс Бальде

Алекс Бальде

Барселона

 3
И К Ж
Херман Пеццела

Херман Пеццела

Бетис

 7 2 2
Давид Гарсия

Давид Гарсия

Осасуна

 7 1 4
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Севилья

 7 1 3
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