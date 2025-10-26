Футбол
26 октября 2025, 18:58

«Реал» — «Барселона»: Фермин Лопес сравнял счет

Сергей Ярошенко

«Барселона» сравняла счет в матче 10-го тура Ла Лиги против «Реала» — 1:1.

Гол на 38-й минуте встречи забил Фермин Лопес с передачи Маркуса Рэшфорда.

«СЭ» ведет текстовую трансляцию матча «Реал» — «Барселона».

Чемпионат Испании. Ла лига. 10-й тур.
26 октября 2025, 18:15. Сантьяго Бернабеу (Мадрид)
Реал
2:1
Барселона
«Реал» — «Барселона»: Мбаппе открыл счет в матче

«Реал» — «Барселона»: Беллингем вывел мадридцев вперед в концовке первого тайма
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Барселона 21 17 1 3 57-22 52
2
 Реал 21 16 3 2 45-17 51
3
 Атлетико 21 13 5 3 38-17 44
4
 Вильярреал 20 13 2 5 37-21 41
5
 Эспаньол 22 10 4 8 26-27 34
6
 Бетис 21 8 8 5 34-27 32
7
 Сельта 21 8 8 5 29-23 32
8
 Р. Сосьедад 21 7 6 8 29-29 27
9
 Жирона 22 6 7 9 21-36 25
10
 Осасуна 21 7 4 10 24-25 25
11
 Алавес 22 7 4 11 20-27 25
12
 Севилья 21 7 3 11 28-33 24
13
 Атлетик 21 7 3 11 20-30 24
14
 Эльче 21 5 9 7 29-29 24
15
 Валенсия 21 5 8 8 22-33 23
16
 Р. Вальекано 21 5 7 9 17-28 22
17
 Хетафе 21 6 4 11 16-27 22
18
 Мальорка 21 5 6 10 24-33 21
19
 Леванте 20 4 5 11 24-34 17
20
 Овьедо 22 3 7 12 12-34 16
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
30.01 23:00 Эспаньол – Алавес 1 : 2
31.01 16:00 Овьедо – Жирона 1 : 0
31.01 18:15 Осасуна – Вильярреал - : -
31.01 20:30 Леванте – Атлетико - : -
31.01 23:00 Эльче – Барселона - : -
1.02 16:00 Реал – Р. Вальекано - : -
1.02 18:15 Бетис – Валенсия - : -
1.02 20:30 Хетафе – Сельта - : -
1.02 23:00 Атлетик – Р. Сосьедад - : -
2.02 23:00 Мальорка – Севилья - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Килиан Мбаппе
Килиан Мбаппе

Реал

 21
Ведат Муричи
Ведат Муричи

Мальорка

 14
Ферран Торрес
Ферран Торрес

Барселона

 11
П
Ламин Ямаль
Ламин Ямаль

Барселона

 8
Маркус Рэшфорд
Маркус Рэшфорд

Барселона

 7
Луис Милья
Луис Милья

Хетафе

 7
И К Ж
Федерико Виньяс
Федерико Виньяс

Овьедо

 18 2 3
Алехандро Катена
Алехандро Катена

Осасуна

 19 1 7
Даниэль Вивиан
Даниэль Вивиан

Атлетик

 19 1 6
Вся статистика

