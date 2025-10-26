«Реал» — «Барселона»: Фермин Лопес сравнял счет
«Барселона» сравняла счет в матче 10-го тура Ла Лиги против «Реала» — 1:1.
Гол на 38-й минуте встречи забил Фермин Лопес с передачи Маркуса Рэшфорда.
Положение команд
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Барселона
|21
|17
|1
|3
|57-22
|52
|
2
|Реал
|21
|16
|3
|2
|45-17
|51
|
3
|Атлетико
|21
|13
|5
|3
|38-17
|44
|
4
|Вильярреал
|20
|13
|2
|5
|37-21
|41
|
5
|Эспаньол
|22
|10
|4
|8
|26-27
|34
|
6
|Бетис
|21
|8
|8
|5
|34-27
|32
|
7
|Сельта
|21
|8
|8
|5
|29-23
|32
|
8
|Р. Сосьедад
|21
|7
|6
|8
|29-29
|27
|
9
|Жирона
|22
|6
|7
|9
|21-36
|25
|
10
|Осасуна
|21
|7
|4
|10
|24-25
|25
|
11
|Алавес
|22
|7
|4
|11
|20-27
|25
|
12
|Севилья
|21
|7
|3
|11
|28-33
|24
|
13
|Атлетик
|21
|7
|3
|11
|20-30
|24
|
14
|Эльче
|21
|5
|9
|7
|29-29
|24
|
15
|Валенсия
|21
|5
|8
|8
|22-33
|23
|
16
|Р. Вальекано
|21
|5
|7
|9
|17-28
|22
|
17
|Хетафе
|21
|6
|4
|11
|16-27
|22
|
18
|Мальорка
|21
|5
|6
|10
|24-33
|21
|
19
|Леванте
|20
|4
|5
|11
|24-34
|17
|
20
|Овьедо
|22
|3
|7
|12
|12-34
|16
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
|30.01
|23:00
|Эспаньол – Алавес
|1 : 2
|31.01
|16:00
|Овьедо – Жирона
|1 : 0
|31.01
|18:15
|Осасуна – Вильярреал
|- : -
|31.01
|20:30
|Леванте – Атлетико
|- : -
|31.01
|23:00
|Эльче – Барселона
|- : -
|1.02
|16:00
|Реал – Р. Вальекано
|- : -
|1.02
|18:15
|Бетис – Валенсия
|- : -
|1.02
|20:30
|Хетафе – Сельта
|- : -
|1.02
|23:00
|Атлетик – Р. Сосьедад
|- : -
|2.02
|23:00
|Мальорка – Севилья
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Килиан Мбаппе
Реал
|21
|
|
Ведат Муричи
Мальорка
|14
|
|
Ферран Торрес
Барселона
|11
|П
|
|
Ламин Ямаль
Барселона
|8
|
|
Маркус Рэшфорд
Барселона
|7
|
|
Луис Милья
Хетафе
|7
|И
|К
|Ж
|
|
Федерико Виньяс
Овьедо
|18
|2
|3
|
|
Алехандро Катена
Осасуна
|19
|1
|7
|
|
Даниэль Вивиан
Атлетик
|19
|1
|6
