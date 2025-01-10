«Реал» сыграет с «Барселоной» в финале Суперкубка Испании в воскресенье, 12 января. Матч пройдет на стадионе имени принца Абдуллы аль-Файсала в Джидде (Саудовская Аравия). Стартовый свисток прозвучит в 22.00 по московскому времени.

В России трансляцию встречи в прямом эфире бесплатно покажут на телеканале «Матч ТВ» и на сайте matchtv.ru. Также игры из эфира «Матч ТВ» доступны на онлайн-платформах Okko и «Кинопоиск» (в окне трансляции эфира федерального канала) по платной подписке.

В 1/2 финала сливочные обыграли «Мальорку» со счетом 3:0, каталонский клуб победил «Атлетик» Бильбао — 2:0.

«Реал» — действующий чемпион турнира.