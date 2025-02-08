«Реал» — «Атлетико»: в пользу гостей правильно назначен пенальти
На 34-й минуте матча 23-го тура чемпионата Испании «Реал» — «Атлетико» судья Сесар Сото Градо принял верное решение, наказав Орельена Тшуамени пенальти.
Защитник «Королевского клуба» тремя минутами ранее совершил фол по неосторожности, выставив ногу и угодив шипами в голеностоп Лино.
Футболист «Реала» Орельен Тшуамени наступает на ногу игроку «Атлетико» Самуэлу Лино.
Фото Скриншот трансляции матча «Реал» — «Атлетико»
Судья поначалу не оценил его действия как нарушения правил, но изменил свое решение после вмешательства ВАР Рикардо де Бургоса Бенгоэчеа и просмотра видеоповтора на мониторе у поля.
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|
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|72
|
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|
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|
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|
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|38
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|19
|43-58
|45
|
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|38
|12
|7
|19
|46-60
|43
|
14
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|38
|11
|10
|17
|44-56
|43
|
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|Эльче
|38
|10
|13
|15
|49-57
|43
|
16
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|38
|11
|9
|18
|47-61
|42
|
17
|Осасуна
|38
|11
|9
|18
|44-50
|42
|
18
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|38
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|9
|18
|47-57
|42
|
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|
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|23.05
|22:00
|Алавес – Р. Вальекано
|1 : 2
|23.05
|22:00
|Бетис – Леванте
|2 : 1
|23.05
|22:00
|Сельта – Севилья
|1 : 0
|23.05
|22:00
|Эспаньол – Р. Сосьедад
|1 : 1
|23.05
|22:00
|Хетафе – Осасуна
|1 : 0
|23.05
|22:00
|Жирона – Эльче
|1 : 1
|23.05
|22:00
|Мальорка – Овьедо
|3 : 0
|23.05
|22:00
|Реал – Атлетик
|4 : 2
|23.05
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|Валенсия – Барселона
|3 : 1
|24.05
|22:00
|Вильярреал – Атлетико
|5 : 1
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|Г
|
|
Килиан Мбаппе
Реал
|25
|
|
Ведат Муричи
Мальорка
|23
|
|
Анте Будимир
Осасуна
|17
|П
|
|
Ламин Ямаль
Барселона
|11
|
|
Луис Милья
Хетафе
|10
|
|
Педри
Барселона
|9
|И
|К
|Ж
|
|
Джене Даконам
Хетафе
|34
|2
|10
|
|
Пате Сисс
Райо Вальекано
|29
|2
|9
|
|
Федерико Виньяс
Овьедо
|33
|2
|6
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