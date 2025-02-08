«Реал» — «Атлетико»: в пользу гостей правильно назначен пенальти

На 34-й минуте матча 23-го тура чемпионата Испании «Реал» — «Атлетико» судья Сесар Сото Градо принял верное решение, наказав Орельена Тшуамени пенальти.

Защитник «Королевского клуба» тремя минутами ранее совершил фол по неосторожности, выставив ногу и угодив шипами в голеностоп Лино.

Футболист «Реала» Орельен Тшуамени наступает на ногу игроку «Атлетико» Самуэлу Лино. Фото Скриншот трансляции матча «Реал» — «Атлетико»

Судья поначалу не оценил его действия как нарушения правил, но изменил свое решение после вмешательства ВАР Рикардо де Бургоса Бенгоэчеа и просмотра видеоповтора на мониторе у поля.