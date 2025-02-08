«Реал» сыграет с «Атлетико» в 23-м туре чемпионата Испании в субботу, 8 февраля. Матч пройдет на стадионе «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде (Испания). Столичное дерби начнется в 23.00 по московскому времени.

Ключевые события встречи «Реал» — «Атлетико» будут доступны в матч-центре на сайте «СЭ». Трансляцию игры в прямом эфире покажут на телеканале «Матч ТВ» и сайте matchtv.ru, в ретрансляции федерального канала — платформы «Кинопоиск» и Okko по платной подписке.

По итогам 22- туров ла лиги сливочные набрали 49 очков и занимают первое место в турнирной таблице. Команда Диего Симеоне с 48 баллами располагается на второй строчке чемпионата.

Чемпионат Испании. Ла лига. 23-й тур.

08 февраля 2025, 23:00. Бернабеу (Мадрид)

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