«Реал» — «Атлетико»: Беллингем, Мбаппе и Гризманн выйдут с первых минут

Стали известны стартовые составы «Реала» и «Атлетико» на матч 23-го тура чемпионата Испании.

«Реал»: Куртуа, Васкес, Тчуамени, Асенсио, Фран Гарсия, Себальос, Вальверде, Беллингем, Родриго, Мбаппе, Винисиус Жуниор.

«Атлетико»: Облак, Хименс, Льоренте, Ленгле, Галан, де Пауль, Барриос, Лино, Симеоне, Гризманн, Альварес.

Игра начнется в 23.00 по московскому времени. «СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию матча.