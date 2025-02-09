«Реал» сыграл вничью с «Атлетико», Мбаппе и Альварес забили по голу

«Реал» в матче 23-го тура чемпионата Испании дома сыграл вничью с «Атлетико» со счетом 1:1.

На гол Хулиана Альвареса с пенальти хозяева ответили точным ударом Килиана Мбаппе.

После этого матча «Реал» с 50 очками занимает первое место в турнирной таблице, «Атлетико» с 49 очками — на второй строчке. «Барселона», у которой матч в запасе, с 45 очками расположилась на третьем месте.