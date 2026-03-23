«Реал» обыграл «Атлетико» в меньшинстве, команды забили пять голов

«Реал» победил «Атлетико» в домашнем матче 29-го тура чемпионата Испании — 3:2.

У хозяев голы забили Винисиус Жуниор (дубль, один из двух голов — с пенальти) и Федерико Вальверде, у гостей — Адемола Лукман и Науэль Молина.

С 77-й минуты «Реал» играл в меньшинстве после удаления Вальверде.

«Реал» выиграл пять матчей подряд во всех турнирах. Он занимает второе место в таблице чемпионата Испании (69 очков после 29 игр). «Атлетико» (57 очков после 29 встреч) располагается на четвертом месте.

Чемпионат Испании. Ла лига. 29-й тур.

22 марта, 23:00. Бернабеу (Мадрид)

Подписывайся на канал «СЭ» в Max