«Реал» и «Атлетико» сыграют в 23-м туре чемпионата Испании в субботу, 8 февраля. Матч пройдет на стадионе «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде (Испания) и начнется в 23.00 по московскому времени.

Трансляцию игры в прямом эфире покажут на телеканалах «Матч ТВ», «Матч! Футбол 2» и сайте matchtv.ru. Начало эфира на федеральном канале — в 22.30, за 30 минут до стартового свистка. Матч также можно смотреть во вкладке ретрансляции «Матч ТВ» на онлайн-платформах «Кинопоиск» и «Okko Спорт».

«СЭ» ведет текстовую онлайн-трансляцию мадридского дерби. Ключевые события и результат игры «Реал» — «Атлетико» будут доступны в матч-центре на нашем сайте.

Чемпионат Испании. Ла лига. 23-й тур.

08 февраля 2025, 23:00. Бернабеу (Мадрид)

В ли лиле-2024/25 «Реал» после 22 туров набрал 49 очков и лидировал в чемпионате. «Атлетико» с 48 очками расположился на втором месте в турнирной таблице.