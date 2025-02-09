«Реал» — «Атлетико»: Мбаппе сравнял счет

Форвард «Реала» Килиан Мбаппе отличился в матче 23-го тура чемпионата Испании против «Атлетико».

26-летний француз забил гол на 50-й минуте и сделал счет 1:1.

На данный момент на счету Мбаппе 22 гола и 3 передачи в 34 матчах сезона.