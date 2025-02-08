«Реал» — «Атлетико»: Альварес реализовал пенальти

«Атлетико» вышел вперед в матче с «Реалом» в 23-м туре ла лиги — 1:0.

На 35-й минуте пенальти реализовал Хулиан Альварес. Одиннадцатиметровый был назначен за фол Орельена Тчуамени на Самуэле Лино. Арбитр принял свое решение после подсказки ВАР и просмотра видеоповтора.