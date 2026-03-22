«Реал» — «Атлетико»: трансляция матча чемпионата Испании начнется в 23.00 мск

«Реал» и «Атлетико» встретятся в чемпионате Испании

«Реал» и «Атлетико» встретятся в матче 29-го тура испанской ла лиги в воскресенье, 23 марта. Игра будет проходить на стадионе «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде, стартовый свисток прозвучит в 23.00 по московскому времени.

Следить за основными событиями и результатом игры «Реал» — «Атлетико» можно в матч-центре на нашем сайте.

Чемпионат Испании. Ла лига. 29-й тур.

22 марта, 23:00. Бернабеу (Мадрид)

В прямом эфире игру покажут каналы «Матч ТВ» и «Матч! Футбол 2» и сайт matchtv.ru, а вместе с ними — онлайн-платформы «Кинопоиск» и Okko в окне с ретрансляцией федерального телеэфира.

В 28 турах чемпионата Испании «Реал» набрал 66 очков, «Атлетико» — 57 очков. В 28-м туре «Реал» победил «Эльче» (4:1), а «Атлетико» — «Хетафе» (1:0).