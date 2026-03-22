«Реал» — «Атлетико»: онлайн-трансляция матча чемпионата Испании

«Реал» принимает «Атлетико» в матче 29-го тура испанской ла лиги в воскресенье, 23 марта. Игра на стадионе «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде начинается в 23.00 по московскому времени.

За ключевыми событиями и результатом игры «Реал» — «Атлетико» можно следить в матч-центре на нашем сайте.

Чемпионат Испании. Ла лига. 29-й тур.

22 марта, 23:00. Бернабеу (Мадрид)

В прямом эфире игру показывают каналы «Матч ТВ» и «Матч! Футбол 2» и сайт matchtv.ru, а вместе с ними — онлайн-платформы «Кинопоиск» и Okko (в окне федерального телеэфира).

В 28 турах «Реал» набрал 66 очков, «Атлетико» — 57 очков. 8 января команды встречались в полуфинале Суперкубка Испании, тогда «Реал» одержал победу со счетом 2:1. В первом круге чемпионата «Атлетико» разгромил соседей — 5:2.