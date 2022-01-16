«Реал» — «Атлетик»: стартовые составы команд на финал Суперкубка Испании

В воскресенье, 16 января «Реал» и «Атлетик» сыграют в финальном матче Суперкубка Испании. Стали известны стартовые составы команд на эту встречу.

Менее месяца назад «Атлетик» уступил «сливочным» в примере (1:2). После той неудачи баски еще не проигрывали, выиграв трижды при одной ничьей.