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«Реал» — «Атлетик»: онлайн-трансляция матча ла лиги

«Реал» примет «Атлетик» в матче 32-го тура чемпионата Испании
Александр Иткин
редактор интернет отдела
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«Реал» (Мадрид) и «Атлетик» (Бильбао) встретятся в 32-м туре испанской ла лиги в воскресенье, 20 апреля. Матч на стадионе «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде (Испания) начнется в 22.00 по московскому времени.

За основными событиями и результатом игры «Реал» Мадрид — «Атлетик» Бильбао можно следить в матч-центре на нашем сайте.

Испания. Ла лига. 32-й тур.
20 апреля, 22:00. Santiago Bernabeu (Мадрид)
Реал
Атлетик

В прямом эфире игру показывает канал «Матч ТВ» и сайт matchtv.ru, а вместе с ними — онлайн-платформы «Кинопоиск» и «Okko» (в окне ретрансляции федерального канала).

«Реал» с 66 очками идет на втором месте в ла лиге, отставая на семь очков от «Барселоны» (лидер уже провел матч в 32-м туре чемпионата). «Атлетик» с 57 очками располагается на четвертой строчке турнирной таблицы.

Футбол
ФК Атлетик (Бильбао)
ФК Реал
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«Сосьедад» сыграл вничью с «Вильярреалом» в ла лиге
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Барселона 32 23 4 5 88-32 73
2
 Реал 31 20 6 5 64-31 66
3
 Атлетико 32 18 9 5 53-27 63
4
 Атлетик 31 15 12 4 49-25 57
5
 Вильярреал 31 14 10 7 55-42 52
6
 Бетис 31 13 9 9 42-39 48
7
 Мальорка 32 12 8 12 31-37 44
8
 Сельта 32 12 7 13 47-49 43
9
 Р. Сосьедад 32 12 6 14 32-36 42
10
 Р. Вальекано 32 10 11 11 35-39 41
11
 Осасуна 32 9 14 9 39-46 41
12
 Хетафе 32 10 9 13 31-29 39
13
 Эспаньол 31 10 8 13 34-40 38
14
 Валенсия 32 9 11 12 36-48 38
15
 Севилья 31 9 9 13 34-42 36
16
 Жирона 31 9 7 15 38-48 34
17
 Лас-Пальмас 32 8 8 16 38-52 32
18
 Алавес 31 7 9 15 33-45 30
19
 Леганес 32 6 11 15 29-48 29
20
 Вальядолид 32 4 4 24 23-76 16
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18.04 22:00
Эспаньол – Хетафе
 1 : 0
19.04 15:00
Р. Вальекано – Валенсия
 1 : 1
19.04 17:15
Барселона – Сельта
 4 : 3
19.04 19:30
Мальорка – Леганес
 0 : 0
19.04 22:00
Лас-Пальмас – Атлетико
 1 : 0
20.04 15:00
Вальядолид – Осасуна
 2 : 3
20.04 17:15
Вильярреал – Р. Сосьедад
 2 : 2
20.04 19:30
Севилья – Алавес
 - : -
20.04 22:00
Реал – Атлетик
 - : -
21.04 22:00
Жирона – Бетис
 - : -
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Г
Роберт Левандовски

Роберт Левандовски

Барселона

 25
Килиан Мбаппе

Килиан Мбаппе

Реал

 22
Анте Будимир

Анте Будимир

Осасуна

 18
П
Ламин Ямаль

Ламин Ямаль

Барселона

 12
Рафинья

Рафинья

Барселона

 10
Джуд Беллингем

Джуд Беллингем

Реал

 7
И К Ж
Марио Мартин

Марио Мартин

Вальядолид

 26 2 5
Ведат Муричи

Ведат Муричи

Мальорка

 24 2 1
Крисантус Уче

Крисантус Уче

Хетафе

 30 1 5
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