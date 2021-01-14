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«Реал» — «Атлетик»: прямая трансляция полуфинала Суперкубка Испании

21:30
«Реал» на своем поле примет «Атлетик». Фото twitter.com/realmadrid
«Реал» на своем поле примет «Атлетик». Фото twitter.com/realmadrid
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Сегодня состоится матч полуфинала Суперкубка Испании, в котором «Реал» на своем поле примет «Атлетик». Начало матча — в 23.00 по московскому времени.

Турнир проводится в формате «Финала четырех», во втором полуфинале «Барселона» обыграла «Реал Сосьедад» в серии пенальти (1:1 д.в. пенальти — 2:3).

В последний раз мадридцы проигрывали команде из Бильбао в рамках примеры в марте 2015 года со счетом 0:1.

Следить за матчем «Реал» — «Атлетик» вы можете в онлайн-трансляции «СЭ» и с помощью видеотрансляции в прямом эфире на сайте Матч ТВ.

Видеотрансляция матча «Реал» — «Атлетик»

Чемпионат Испании: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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