«Реал» — «Атлетик»: прямая трансляция полуфинала Суперкубка Испании
21:30
Сегодня состоится матч полуфинала Суперкубка Испании, в котором «Реал» на своем поле примет «Атлетик». Начало матча — в 23.00 по московскому времени.
Турнир проводится в формате «Финала четырех», во втором полуфинале «Барселона» обыграла «Реал Сосьедад» в серии пенальти (1:1 д.в. пенальти — 2:3).
В последний раз мадридцы проигрывали команде из Бильбао в рамках примеры в марте 2015 года со счетом 0:1.
Следить за матчем «Реал» — «Атлетик» вы можете в онлайн-трансляции «СЭ» и с помощью видеотрансляции в прямом эфире на сайте Матч ТВ.
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