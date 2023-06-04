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«Реал» сыграл вничью с «Атлетиком» и занял второе место в чемпионате Испании

Мария Гусева
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«Реал» и «Атлетик» сыграли вничью.
Фото AFP

«Реал» на своем поле сыграл вничью с «Атлетиком» в матче 38-го тура чемпионата Испании — 1:1.

Счет открыл полузащитник гостей Охиан Санчет на 49-й минуте встречи. Нападающий «сливочных» Карим Бензема сравнял счет с пенальти на 72-й минуте.

Этот матч для Бензема стал последним в составе «Реала». 35-летний француз покинет мадридский клуб.

«Реал» (78 очков) занял второе место в чемпионате Испании. «Атлетик» (51) стал восьмым.

Испания. Ла Лига. 38-й тур
04 июн, 19:30. Santiago Bernabeu (Мадрид)
Реал
1:1
Атлетик

В параллельном матче «Атлетико» на выезде сыграл вничью с «Вильярреалом» — 2:2.

В составе победителей дубль оформил полузащитник Анхель Корреа. У «Вильярреала» отличился хавбек Николас Джексон и нападающий Хорхе Паскуаль, который на 90+3-й минуте принес ничью своей команде.

«Атлетико» (77) занял третье место в чемпионате Испании. «Вильярреал» (64) стал пятым.

Испания. Ла Лига. 38-й тур
04 июн, 19:30. Ciudad de Valencia (Валенсия)
Вильярреал
2:2
Атлетико

«Мальорка» дома разгромила «Райо Вальекано» — 3:0.

«Мальорка» (50) заняла 9-е место в турнирной таблице, «Райо Вальекано» (49) расположился на 11-й строчке.

Испания. Ла Лига. 38-й тур
04 июн, 19:30. Visit Mallorca Stadium (Пальма-де-Мальорка)
Мальорка
3:0
Райо Вальекано

«Осасуна» на своем поле одержала победу над «Жироной» — 2:1.

«Осасуна» (53) заняла 7-е место, «Жирона» (49) стала 10-й.

Испания. Ла Лига. 38-й тур
04 июн, 19:30. El Sadar (Памплона)
Осасуна
2:1
Жирона

«Севилья» на выезде проиграла «Реалу Сосьедад» — 1:2.

«Севилья» (49) расположилась на 12-й строчке, «Реал Сосьедад» (71) занял 4-е место.

Испания. Ла Лига. 38-й тур
04 июн, 19:30. Reale Arena (Сан-Себастьян)
Реал Сосьедад
2:1
Севилья

Футбол
ФК Атлетик (Бильбао)
ФК Атлетико
ФК Вильярреал
ФК Реал
1
0
Чемпионат Испании: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
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Винисиус попрощался в Бензема: «Нам будет очень тебя не хватать. Спасибо за все, легенда!»
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Барселона 37 28 4 5 69-18 88
2
 Реал 38 24 6 8 75-36 78
3
 Атлетико 38 23 8 7 70-33 77
4
 Р. Сосьедад 38 21 8 9 51-35 71
5
 Вильярреал 38 19 7 12 59-40 64
6
 Бетис 37 17 8 12 45-40 59
7
 Осасуна 38 15 8 15 37-42 53
8
 Атлетик 38 14 9 15 47-43 51
9
 Мальорка 38 14 8 16 37-43 50
10
 Жирона 38 13 10 15 58-55 49
11
 Р. Вальекано 38 13 10 15 45-53 49
12
 Севилья 38 13 10 15 47-54 49
13
 Кадис 37 10 11 16 29-52 41
14
 Хетафе 37 10 11 16 34-45 41
15
 Валенсия 37 11 8 18 41-44 41
16
 Альмерия 37 11 7 19 46-62 40
17
 Сельта 37 10 10 17 41-52 40
18
 Вальядолид 37 11 6 20 33-63 39
19
 Эспаньол 37 8 12 17 49-66 36
20
 Эльче 37 5 9 23 29-66 24
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38 тур
4.06 19:30
Мальорка – Р. Вальекано
 3 : 0
4.06 19:30
Осасуна – Жирона
 2 : 1
4.06 19:30
Реал – Атлетик
 1 : 1
4.06 19:30
Р. Сосьедад – Севилья
 2 : 1
4.06 19:30
Вильярреал – Атлетико
 2 : 2
4.06 22:00
Бетис – Валенсия
 - : -
4.06 22:00
Сельта – Барселона
 - : -
4.06 22:00
Эльче – Кадис
 - : -
4.06 22:00
Эспаньол – Альмерия
 - : -
4.06 22:00
Вальядолид – Хетафе
 - : -
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Г
Роберт Левандовски

Роберт Левандовски

Барселона

 23
Карим Бензема

Карим Бензема

Реал

 19
Хосе Луис Санмартин Хоселу

Хосе Луис Санмартин Хоселу

Эспаньол

 16
П
Антуан Гризманн

Антуан Гризманн

Атлетико

 16
Винисиус Жуниор

Винисиус Жуниор

Реал

 10
Роберт Левандовски

Роберт Левандовски

Барселона

 9
И К Ж
Маркос Акунья

Маркос Акунья

Севилья

 30 3 8
Херман Пеццела

Херман Пеццела

Бетис

 30 3 4
Луис Фелипе

Луис Фелипе

Бетис

 23 3 3
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