«Реал» сыграл вничью с «Атлетиком» и занял второе место в чемпионате Испании

«Реал» на своем поле сыграл вничью с «Атлетиком» в матче 38-го тура чемпионата Испании — 1:1.

Счет открыл полузащитник гостей Охиан Санчет на 49-й минуте встречи. Нападающий «сливочных» Карим Бензема сравнял счет с пенальти на 72-й минуте.

Этот матч для Бензема стал последним в составе «Реала». 35-летний француз покинет мадридский клуб.

«Реал» (78 очков) занял второе место в чемпионате Испании. «Атлетик» (51) стал восьмым.

В параллельном матче «Атлетико» на выезде сыграл вничью с «Вильярреалом» — 2:2.

В составе победителей дубль оформил полузащитник Анхель Корреа. У «Вильярреала» отличился хавбек Николас Джексон и нападающий Хорхе Паскуаль, который на 90+3-й минуте принес ничью своей команде.

«Атлетико» (77) занял третье место в чемпионате Испании. «Вильярреал» (64) стал пятым.

«Мальорка» дома разгромила «Райо Вальекано» — 3:0.

«Мальорка» (50) заняла 9-е место в турнирной таблице, «Райо Вальекано» (49) расположился на 11-й строчке.

«Осасуна» на своем поле одержала победу над «Жироной» — 2:1.

«Осасуна» (53) заняла 7-е место, «Жирона» (49) стала 10-й.

«Севилья» на выезде проиграла «Реалу Сосьедад» — 1:2.

«Севилья» (49) расположилась на 12-й строчке, «Реал Сосьедад» (71) занял 4-е место.