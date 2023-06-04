«Реал» сыграл вничью с «Атлетиком» и занял второе место в чемпионате Испании
«Реал» на своем поле сыграл вничью с «Атлетиком» в матче 38-го тура чемпионата Испании — 1:1.
Счет открыл полузащитник гостей Охиан Санчет на 49-й минуте встречи. Нападающий «сливочных» Карим Бензема сравнял счет с пенальти на 72-й минуте.
Этот матч для Бензема стал последним в составе «Реала». 35-летний француз покинет мадридский клуб.
«Реал» (78 очков) занял второе место в чемпионате Испании. «Атлетик» (51) стал восьмым.
В параллельном матче «Атлетико» на выезде сыграл вничью с «Вильярреалом» — 2:2.
В составе победителей дубль оформил полузащитник Анхель Корреа. У «Вильярреала» отличился хавбек Николас Джексон и нападающий Хорхе Паскуаль, который на 90+3-й минуте принес ничью своей команде.
«Атлетико» (77) занял третье место в чемпионате Испании. «Вильярреал» (64) стал пятым.
«Мальорка» дома разгромила «Райо Вальекано» — 3:0.
«Мальорка» (50) заняла 9-е место в турнирной таблице, «Райо Вальекано» (49) расположился на 11-й строчке.
«Осасуна» на своем поле одержала победу над «Жироной» — 2:1.
«Осасуна» (53) заняла 7-е место, «Жирона» (49) стала 10-й.
«Севилья» на выезде проиграла «Реалу Сосьедад» — 1:2.
«Севилья» (49) расположилась на 12-й строчке, «Реал Сосьедад» (71) занял 4-е место.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Барселона
|37
|28
|4
|5
|69-18
|88
|
2
|Реал
|38
|24
|6
|8
|75-36
|78
|
3
|Атлетико
|38
|23
|8
|7
|70-33
|77
|
4
|Р. Сосьедад
|38
|21
|8
|9
|51-35
|71
|
5
|Вильярреал
|38
|19
|7
|12
|59-40
|64
|
6
|Бетис
|37
|17
|8
|12
|45-40
|59
|
7
|Осасуна
|38
|15
|8
|15
|37-42
|53
|
8
|Атлетик
|38
|14
|9
|15
|47-43
|51
|
9
|Мальорка
|38
|14
|8
|16
|37-43
|50
|
10
|Жирона
|38
|13
|10
|15
|58-55
|49
|
11
|Р. Вальекано
|38
|13
|10
|15
|45-53
|49
|
12
|Севилья
|38
|13
|10
|15
|47-54
|49
|
13
|Кадис
|37
|10
|11
|16
|29-52
|41
|
14
|Хетафе
|37
|10
|11
|16
|34-45
|41
|
15
|Валенсия
|37
|11
|8
|18
|41-44
|41
|
16
|Альмерия
|37
|11
|7
|19
|46-62
|40
|
17
|Сельта
|37
|10
|10
|17
|41-52
|40
|
18
|Вальядолид
|37
|11
|6
|20
|33-63
|39
|
19
|Эспаньол
|37
|8
|12
|17
|49-66
|36
|
20
|Эльче
|37
|5
|9
|23
|29-66
|24
|4.06
|19:30
|
Мальорка – Р. Вальекано
|3 : 0
|4.06
|19:30
|
Осасуна – Жирона
|2 : 1
|4.06
|19:30
|
Реал – Атлетик
|1 : 1
|4.06
|19:30
|
Р. Сосьедад – Севилья
|2 : 1
|4.06
|19:30
|
Вильярреал – Атлетико
|2 : 2
|4.06
|22:00
|
Бетис – Валенсия
|- : -
|4.06
|22:00
|
Сельта – Барселона
|- : -
|4.06
|22:00
|
Эльче – Кадис
|- : -
|4.06
|22:00
|
Эспаньол – Альмерия
|- : -
|4.06
|22:00
|
Вальядолид – Хетафе
|- : -
|Г
|
|
Роберт Левандовски
Барселона
|23
|
|
Карим Бензема
Реал
|19
|
|
Хосе Луис Санмартин Хоселу
Эспаньол
|16
|П
|
|
Антуан Гризманн
Атлетико
|16
|
|
Винисиус Жуниор
Реал
|10
|
|
Роберт Левандовски
Барселона
|9
|И
|К
|Ж
|
|
Маркос Акунья
Севилья
|30
|3
|8
|
|
Херман Пеццела
Бетис
|30
|3
|4
|
|
Луис Фелипе
Бетис
|23
|3
|3