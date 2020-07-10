Футбол
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    Испания

«Реал» — «Алавес»: видеотрансляция матча чемпионата Испании

10 июля 2020, 21:15
Карим Бензема. Фото Reuters
Карим Бензема. Фото Reuters
Теги:

В пятницу, 10 июля, состоится матч 35-го тура чемпионата Испании, в котором «Реал» на своем поле примет «Алавес». Начало встречи — в 23.00 по московскому времени.

«Реал» с 77 очками лидирует в турнирной таблице чемпионата Испании, опережая «Барселону» на один балл при одной игре в запасе. «Алавес» — 17-я строчка и 35 очков.

Следить за матчем «Реал» — «Алавес» вы можете в онлайн-трансляции «СЭ» и с помощью видеотрансляции в прямом эфире на сайте Телеспорт.

Видеотрансляция матча «Реал» — «Алавес»

Реал — Алавес

Чемпионат Испании: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
1
Офсайд
Материалы сюжета: Спорт после коронавируса: возвращение




Загрузка...
Новости SMI.FM
Прямой эфир
Прямой эфир