В пятницу, 10 июля, состоится матч 35-го тура чемпионата Испании, в котором «Реал» на своем поле примет «Алавес». Начало встречи — в 23.00 по московскому времени.

«Реал» с 77 очками лидирует в турнирной таблице чемпионата Испании, опережая «Барселону» на один балл при одной игре в запасе. «Алавес» — 17-я строчка и 35 очков.

Следить за матчем «Реал» — «Алавес» вы можете в онлайн-трансляции «СЭ» и с помощью видеотрансляции в прямом эфире на сайте Телеспорт.

Видеотрансляция матча «Реал» — «Алавес»