«Реал» — «Алавес»: судья ошибочно не удалил Эндрика за удар ногой в пах

На 82-й минуте матча 7-го тура чемпионата Испании «Реал» — «Алавес» (3:2) судья Алехандро Муньис Руис ошибочно не удалил игрока «сливочных» Эндрика. Когда мяч был в другой части поля, бразилец умышленно ударил Сантьяго Моуриньо ногой в пах.

Арбитр в тот момент смотрел на мяч и не видел, что случилось в штрафной площади «Алавеса».

33-летний Муньис Руис ограничился вынесением предупреждения, ВАР в действия рефери не вмешался.