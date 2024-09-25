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«Реал» — «Алавес»: судья ошибочно не удалил Эндрика за удар ногой в пах

Александр Бобров
Шеф-редактор
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Эндрик ударил Сантьяго Моуриньо ногой в пах.

На 82-й минуте матча 7-го тура чемпионата Испании «Реал» — «Алавес» (3:2) судья Алехандро Муньис Руис ошибочно не удалил игрока «сливочных» Эндрика. Когда мяч был в другой части поля, бразилец умышленно ударил Сантьяго Моуриньо ногой в пах.

Арбитр в тот момент смотрел на мяч и не видел, что случилось в штрафной площади «Алавеса».

33-летний Муньис Руис ограничился вынесением предупреждения, ВАР в действия рефери не вмешался.

ФК Алавес
ФК Реал
Эндрик
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