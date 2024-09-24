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«Реал» — «Алавес»: смотреть трансляцию матча ла лиги

«Реал» сыграет с «Алавесом» в матче 7-го тура чемпионата Испании
Александр Иткин
редактор интернет отдела
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«Реал» встретится с «Алавесом» в 7-м туре испанской лиги во вторник, 24 сентября. Матч пройдет на стадионе «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде, стартовый свисток прозвучит в 22.00 по московскому времени.

В прямом эфире игру покажет телеканал «Матч ТВ». Трансляция начнется за пять минут до игры, также смотреть ее можно на сайте медиахолдинга matchtv.ru.

Основные события игры «Реал» — «Алавес» доступны в матч-центре на нашем сайте.

Испания. Ла Лига. 7-й тур
24 сент, 22:00. Santiago Bernabeu (Мадрид)
Реал
Алавес

«Реал» набрал 14 очков в 6 турах ла лиги, а «Алавес» — 10.

В сезоне-2023/24 «Реал» выиграл у «Алавеса» оба матча в лиге (1:0 — в гостях, 5:0 — дома) и стал чемпионом Испании.

Футбол
ФК Алавес
ФК Реал
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Барселона 6 6 0 0 22-5 18
2
 Реал 6 4 2 0 13-3 14
3
 Атлетик 7 4 1 2 11-7 13
4
 Атлетико 6 3 3 0 10-3 12
5
 Вильярреал 6 3 2 1 12-13 11
6
 Мальорка 7 3 2 2 6-5 11
7
 Алавес 6 3 1 2 9-7 10
8
 Осасуна 6 3 1 2 8-11 10
9
 Сельта 6 3 0 3 14-13 9
10
 Р. Вальекано 6 2 2 2 8-7 8
11
 Бетис 6 2 2 2 6-6 8
12
 Жирона 6 2 1 3 8-10 7
13
 Эспаньол 6 2 1 3 6-9 7
14
 Леганес 7 1 3 3 4-8 6
15
 Р. Сосьедад 7 1 2 4 3-7 5
16
 Вальядолид 6 1 2 3 2-13 5
17
 Севилья 6 1 2 3 5-8 5
18
 Хетафе 6 0 4 2 3-5 4
19
 Валенсия 6 1 1 4 5-10 4
20
 Лас-Пальмас 6 0 2 4 7-12 2
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17.09 20:00
Мальорка – Р. Сосьедад
 1 : 0
19.09 20:00
Леганес – Атлетик
 0 : 2
24.09 20:00
Севилья – Вальядолид
 - : -
24.09 20:00
Валенсия – Осасуна
 - : -
24.09 22:00
Реал – Алавес
 - : -
25.09 20:00
Жирона – Р. Вальекано
 - : -
25.09 22:00
Барселона – Хетафе
 - : -
26.09 20:00
Лас-Пальмас – Бетис
 - : -
26.09 20:00
Эспаньол – Вильярреал
 - : -
26.09 22:00
Сельта – Атлетико
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Роберт Левандовски

Роберт Левандовски

Барселона

 6
Рафинья

Рафинья

Барселона

 5
Айосе Перес

Айосе Перес

Вильярреал

 4
П
Ламин Ямаль

Ламин Ямаль

Барселона

 5
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Оскар Мингеса

Сельта

 3
Иньяки Уильямс

Иньяки Уильямс

Атлетик

 3
И К Ж
Микель Хаурехисар

Микель Хаурехисар

Атлетик

 4 1 2
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Марио Мартин

Вальядолид

 3 1 1
Ньигес Сауль

Ньигес Сауль

Севилья

 3 1 1
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