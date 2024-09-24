«Реал» обыграл «Алавес» и продлил серию без поражений в ла лиге

«Реал» дома обыграл «Алавес» в матче 7-го тура ла лиги — 3:2.

У мадридцев голы забили Лукас Васкес, Килиан Мбаппе и Родриго. На счету французского форварда 7-й гол в 9 матчах за «Реал». Гости забили два гола за две минуты в концовке встречи, отметились — Карлос Бенавидес и Кике.

Команда Карло Анчелотти, который провел 300-й матч во главе «Реала», продлила серию без поражений в ла лиге до 39 матчей. Рекорд принадлежит «Барселоне» — 43 игры.

«Сливочные» с 17 очками занимают второе место в таблице чемпионата. «Алавес» с 10 очками — на 8-й строчке.