«Реал» обыграл «Алавес» и продлил серию без поражений в ла лиге
«Реал» дома обыграл «Алавес» в матче 7-го тура ла лиги — 3:2.
У мадридцев голы забили Лукас Васкес, Килиан Мбаппе и Родриго. На счету французского форварда 7-й гол в 9 матчах за «Реал». Гости забили два гола за две минуты в концовке встречи, отметились — Карлос Бенавидес и Кике.
Команда Карло Анчелотти, который провел 300-й матч во главе «Реала», продлила серию без поражений в ла лиге до 39 матчей. Рекорд принадлежит «Барселоне» — 43 игры.
«Сливочные» с 17 очками занимают второе место в таблице чемпионата. «Алавес» с 10 очками — на 8-й строчке.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Барселона
|6
|6
|0
|0
|22-5
|18
|
2
|Реал
|7
|5
|2
|0
|16-5
|17
|
3
|Атлетик
|7
|4
|1
|2
|11-7
|13
|
4
|Атлетико
|6
|3
|3
|0
|10-3
|12
|
5
|Вильярреал
|6
|3
|2
|1
|12-13
|11
|
6
|Осасуна
|7
|3
|2
|2
|8-11
|11
|
7
|Мальорка
|7
|3
|2
|2
|6-5
|11
|
8
|Алавес
|7
|3
|1
|3
|11-10
|10
|
9
|Сельта
|6
|3
|0
|3
|14-13
|9
|
10
|Р. Вальекано
|6
|2
|2
|2
|8-7
|8
|
11
|Бетис
|6
|2
|2
|2
|6-6
|8
|
12
|Севилья
|7
|2
|2
|3
|7-9
|8
|
13
|Жирона
|6
|2
|1
|3
|8-10
|7
|
14
|Эспаньол
|6
|2
|1
|3
|6-9
|7
|
15
|Леганес
|7
|1
|3
|3
|4-8
|6
|
16
|Р. Сосьедад
|7
|1
|2
|4
|3-7
|5
|
17
|Вальядолид
|7
|1
|2
|4
|3-15
|5
|
18
|Валенсия
|7
|1
|2
|4
|5-10
|5
|
19
|Хетафе
|6
|0
|4
|2
|3-5
|4
|
20
|Лас-Пальмас
|6
|0
|2
|4
|7-12
|2
Результаты / календарь
1 тур
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25 тур
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27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
|17.09
|20:00
|
Мальорка – Р. Сосьедад
|1 : 0
|19.09
|20:00
|
Леганес – Атлетик
|0 : 2
|24.09
|20:00
|
Севилья – Вальядолид
|2 : 1
|24.09
|20:00
|
Валенсия – Осасуна
|0 : 0
|24.09
|22:00
|
Реал – Алавес
|3 : 2
|25.09
|20:00
|
Жирона – Р. Вальекано
|- : -
|25.09
|22:00
|
Барселона – Хетафе
|- : -
|26.09
|20:00
|
Лас-Пальмас – Бетис
|- : -
|26.09
|20:00
|
Эспаньол – Вильярреал
|- : -
|26.09
|22:00
|
Сельта – Атлетико
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Роберт Левандовски
Барселона
|6
|
|
Рафинья
Барселона
|5
|
|
Килиан Мбаппе
Реал
|5
|П
|
|
Ламин Ямаль
Барселона
|5
|
|
Оскар Мингеса
Сельта
|3
|
|
Винисиус Жуниор
Реал
|3
|И
|К
|Ж
|
|
Микель Хаурехисар
Атлетик
|4
|1
|2
|
|
Марио Мартин
Вальядолид
|4
|1
|1
|
|
Ньигес Сауль
Севилья
|4
|1
|1
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