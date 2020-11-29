«Реал» уступил «Алавесу», продлив серию без побед в ла лиге до трех матчей
«Реал» в матче 11-го тура чемпионата Испании уступил «Алавесу» со счетом 1:2.
В составе гостей отметились Лукас Перес, реализовавший пенальти, и Хоселу. Хозяева ответили голом Каземиро.
Мадридцы не побеждают в ла лиге три матча подряд — они уступили «Валенсии» (1:4) и сыграли вничью с «Вильярреалом» (1:1).
После этого матча «Реал» с 17 очками занимает четвертое место в турнирной таблице, «Алавес» с 13 очками — на восьмой строчке.
Чемпионат Испании. Лига 1
11-й тур
«Реал» — «Алавес» — 1:2 (0:1)
Голы: Лукас, 5 — с пенальти (0:1). Хоселу, 49 (0:2). Каземиру, 86 (1:2).
«Реал»: Куртуа, Марселу (Менди, 69), Варан, Начо, Модрич (Иско, 69), Кроос (Эдегор, 69), Каземиру, Азар (Родригу, 28), Васкес, Асенсио (Винисиус Жуниор, 63), Диас.
«Алавес»: Пачеко, Лагуардия, Лежен, Ксимо Наварро, Дуарте, Томас Пина (Мендес, 77), Батталья, Хоселу (Дейверсон, 90+1), Лукас (Лопес, 88), Риоха (Сайнс, 88), Хота.
Предупреждения: Каземиру, 18. Кроос, 61. Риоха, 67. Дуарте, 76. Мендес, 88.
Судья: Кордеро Вега (Испания).
28 ноября. Мадрид. Стадион «Альфредо ди Стефано».
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее, чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 12.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более, чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю