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«Реал» уступил «Алавесу», продлив серию без побед в ла лиге до трех матчей

00:57
28 ноября. Мадрид. «Реал» — «Алавес» 1:2. Фото AFP
28 ноября. Мадрид. «Реал» — «Алавес» 1:2. Фото AFP
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«Реал» в матче 11-го тура чемпионата Испании уступил «Алавесу» со счетом 1:2.

В составе гостей отметились Лукас Перес, реализовавший пенальти, и Хоселу. Хозяева ответили голом Каземиро.

Мадридцы не побеждают в ла лиге три матча подряд — они уступили «Валенсии» (1:4) и сыграли вничью с «Вильярреалом» (1:1).

После этого матча «Реал» с 17 очками занимает четвертое место в турнирной таблице, «Алавес» с 13 очками — на восьмой строчке.

Чемпионат Испании. Лига 1

11-й тур

«Реал» — «Алавес» — 1:2 (0:1)

Голы: Лукас, 5 — с пенальти (0:1). Хоселу, 49 (0:2). Каземиру, 86 (1:2).

«Реал»: Куртуа, Марселу (Менди, 69), Варан, Начо, Модрич (Иско, 69), Кроос (Эдегор, 69), Каземиру, Азар (Родригу, 28), Васкес, Асенсио (Винисиус Жуниор, 63), Диас.

«Алавес»: Пачеко, Лагуардия, Лежен, Ксимо Наварро, Дуарте, Томас Пина (Мендес, 77), Батталья, Хоселу (Дейверсон, 90+1), Лукас (Лопес, 88), Риоха (Сайнс, 88), Хота.

Предупреждения: Каземиру, 18. Кроос, 61. Риоха, 67. Дуарте, 76. Мендес, 88.

Судья: Кордеро Вега (Испания).

28 ноября. Мадрид. Стадион «Альфредо ди Стефано».

Чемпионат Испании: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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