Генеральный продюсер «Матч ТВ» Тина Канделаки поделилась мнением о выступлении форварда Гарета Бэйла в «Реале».

— Очень смешно читать статью журналиста The Guardian о том, как «гольфист» Гарет Бэйл стал изгоем в «Реале» и «уничтожил свое наследие», — написала Канделаки в Twitter. — Разве попадание в одну из лучших команд мира, завоевание всех возможных титулов и многолетний контракт на 30 млн евро в год — не наследие?