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«Разве завоевание всех возможных титулов и многолетний контракт на 30 млн евро в год — не наследие?» Канделаки заступилась за Бэйла

14:28
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Генеральный продюсер «Матч ТВ» Тина Канделаки поделилась мнением о выступлении форварда Гарета Бэйла в «Реале».

— Очень смешно читать статью журналиста The Guardian о том, как «гольфист» Гарет Бэйл стал изгоем в «Реале» и «уничтожил свое наследие», — написала Канделаки в Twitter. — Разве попадание в одну из лучших команд мира, завоевание всех возможных титулов и многолетний контракт на 30 млн евро в год — не наследие?

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