Раздевалка "Жироны" после победы над "Реалом". Фото

Нападающий "Жироны" Кристиан Стуани в своем Твиттере опубликовал фотографию, сделанную в раздевалке на стадионе "Сантьяго Бернабеу" после победы над "Реалом" в матче 24-го тура чемпионата Испании (1:2). 32-летний уругваец забил один из голов в этой встрече.

Esto es un equipo 💪💪💪

+3 ⚽️ pic.twitter.com/J4a3sazLCN – Cristhian Stuani (@CristhianStuani) 17 февраля 2019 г.

"Реал" занимает 3-е место в турнирной таблице чемпионата Испании, имея в активе 45 очков. "Жирона" с 27 баллами располагается на 15-й строчке.

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