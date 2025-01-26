Дубль Нтека принес «Райо Вальекано» волевую победу над «Жироной»

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«Жирона» на выезде проиграла «Райо Вальекано» в матче 21-го тура испанской ла лиги — 1:2.

Волевую победу хозяевам принес дубль Рэнди Нтека. Анголец забил на 80-й и 83-й минутах. Единственный мяч гостей на счету Брайана Хиля (58-я минута).

«Райо Вальекано» (29 очков) поднялся на седьмое место в ла лиге. «Жирона» (28) опустилась на девятую позицию.