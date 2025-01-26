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Дубль Нтека принес «Райо Вальекано» волевую победу над «Жироной»

Игнат Заздравин
Корреспондент
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«Жирона» на выезде проиграла «Райо Вальекано» в матче 21-го тура испанской ла лиги — 1:2.

Волевую победу хозяевам принес дубль Рэнди Нтека. Анголец забил на 80-й и 83-й минутах. Единственный мяч гостей на счету Брайана Хиля (58-я минута).

«Райо Вальекано» (29 очков) поднялся на седьмое место в ла лиге. «Жирона» (28) опустилась на девятую позицию.

Испания. Ла Лига. 21-й тур
26 янв, 16:00. Vallecas (Мадрид)
Райо Вальекано
2:1
Жирона

Источник: Таблица ла лиги
ФК Жирона
ФК Райо Вальекано
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2
 Атлетико 21 13 6 2 35-14 45
3
 Барселона 20 12 3 5 52-23 39
4
 Атлетик 20 11 6 3 31-18 39
5
 Вильярреал 21 9 7 5 39-32 34
6
 Мальорка 21 9 3 9 19-26 30
7
 Р. Вальекано 21 7 8 6 25-24 29
8
 Р. Сосьедад 20 8 4 8 17-14 28
9
 Жирона 21 8 4 9 29-29 28
10
 Бетис 21 7 7 7 23-26 28
11
 Осасуна 21 6 9 6 25-30 27
12
 Севилья 21 7 6 8 24-30 27
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