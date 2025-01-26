Дубль Нтека принес «Райо Вальекано» волевую победу над «Жироной»
«Жирона» на выезде проиграла «Райо Вальекано» в матче 21-го тура испанской ла лиги — 1:2.
Волевую победу хозяевам принес дубль Рэнди Нтека. Анголец забил на 80-й и 83-й минутах. Единственный мяч гостей на счету Брайана Хиля (58-я минута).
«Райо Вальекано» (29 очков) поднялся на седьмое место в ла лиге. «Жирона» (28) опустилась на девятую позицию.
Источник: Таблица ла лиги
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|
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|21
|15
|4
|2
|50-20
|49
|
2
|Атлетико
|21
|13
|6
|2
|35-14
|45
|
3
|Барселона
|20
|12
|3
|5
|52-23
|39
|
4
|Атлетик
|20
|11
|6
|3
|31-18
|39
|
5
|Вильярреал
|21
|9
|7
|5
|39-32
|34
|
6
|Мальорка
|21
|9
|3
|9
|19-26
|30
|
7
|Р. Вальекано
|21
|7
|8
|6
|25-24
|29
|
8
|Р. Сосьедад
|20
|8
|4
|8
|17-14
|28
|
9
|Жирона
|21
|8
|4
|9
|29-29
|28
|
10
|Бетис
|21
|7
|7
|7
|23-26
|28
|
11
|Осасуна
|21
|6
|9
|6
|25-30
|27
|
12
|Севилья
|21
|7
|6
|8
|24-30
|27
|
13
|Сельта
|20
|7
|3
|10
|29-32
|24
|
14
|Лас-Пальмас
|21
|6
|5
|10
|26-34
|23
|
15
|Леганес
|20
|5
|7
|8
|19-29
|22
|
16
|Хетафе
|20
|4
|8
|8
|14-17
|20
|
17
|Эспаньол
|21
|5
|5
|11
|20-33
|20
|
18
|Алавес
|20
|5
|5
|10
|24-32
|20
|
19
|Валенсия
|20
|3
|7
|10
|19-29
|16
|
20
|Вальядолид
|21
|4
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|14
|14-42
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Результаты / календарь
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37 тур
38 тур
|24.01
|23:00
|
Лас-Пальмас – Осасуна
|1 : 1
|25.01
|16:00
|
Мальорка – Бетис
|0 : 1
|25.01
|18:15
|
Атлетико – Вильярреал
|1 : 1
|25.01
|20:30
|
Севилья – Эспаньол
|1 : 1
|25.01
|23:00
|
Вальядолид – Реал
|0 : 3
|26.01
|16:00
|
Р. Вальекано – Жирона
|2 : 1
|26.01
|18:15
|
Р. Сосьедад – Хетафе
|- : -
|26.01
|20:30
|
Атлетик – Леганес
|- : -
|26.01
|23:00
|
Барселона – Валенсия
|- : -
|27.01
|23:00
|
Алавес – Сельта
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Роберт Левандовски
Барселона
|16
|
|
Килиан Мбаппе
Реал
|15
|
|
Рафинья
Барселона
|11
|П
|
|
Ламин Ямаль
Барселона
|9
|
|
Джуд Беллингем
Реал
|6
|
|
Рафинья
Барселона
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Ведат Муричи
Мальорка
|16
|2
|1
|
|
Марио Мартин
Вальядолид
|18
|1
|3
|
|
Хосе Луис Гарсия Пепелу
Валенсия
|17
|1
|6
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