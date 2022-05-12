«Вильярреал» разгромил «Райо Вальекано»
«Вильярреал» победил «Райо Вальекано» в матче 36-го тура чемпионата Испании со счетом 5:1.
В составе «Вильярреала» забили Хуан Фойт, Пако Алькасер, Пау Торрес и Альфонсо Педраса, оформивший дубль. У «Райо Вальекано» отличился Серхи Гвардьола.
«Вильярреал» набрал 56 очков и занимает 7-е место в турнирной таблице ла лиги. У «Райо Вальекано» 42 очка и 12-я позиция.
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|
3
|Атлетико
|36
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|7
|9
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|67
|
4
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|36
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|15
|4
|51-29
|66
|
5
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|36
|18
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|60-40
|61
|
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|59
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|56
|
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|13
|10
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|
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|
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|45-52
|44
|
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|42-41
|43
|
12
|Р. Вальекано
|36
|11
|9
|16
|36-44
|42
|
13
|Эспаньол
|36
|10
|10
|16
|39-52
|40
|
14
|Эльче
|36
|10
|9
|17
|37-50
|39
|
15
|Хетафе
|36
|8
|14
|14
|32-38
|38
|
16
|Гранада
|36
|8
|13
|15
|44-59
|37
|
17
|Кадис
|36
|7
|14
|15
|33-50
|35
|
18
|Мальорка
|36
|8
|9
|19
|32-62
|33
|
19
|Алавес
|36
|8
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|30-61
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|
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|29
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|14.05
|19:30
|
Эспаньол – Валенсия
|- : -
|14.05
|22:00
|
Сельта – Эльче
|- : -
|15.05
|19:30
|
Атлетик – Осасуна
|- : -
|15.05
|19:30
|
Атлетико – Севилья
|- : -
|15.05
|19:30
|
Бетис – Гранада
|- : -
|15.05
|19:30
|
Вильярреал – Р. Сосьедад
|- : -
|15.05
|19:30
|
Кадис – Реал
|- : -
|15.05
|19:30
|
Леванте – Алавес
|- : -
|15.05
|19:30
|
Мальорка – Р. Вальекано
|- : -
|15.05
|19:30
|
Хетафе – Барселона
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|Г
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Карим Бензема
Реал
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|
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Яго Аспас
Сельта
|17
|
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Гомес Рауль де Томас
Эспаньол
|16
|П
|
|
Усман Дембеле
Барселона
|11
|
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Жорди Альба
Барселона
|10
|
|
Карим Бензема
Реал
|10
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|К
|Ж
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|
Хорхе Куэнка
Хетафе
|30
|2
|6
|
|
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Севилья
|30
|2
|2
|
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Валенсия
|31
|1
|9
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