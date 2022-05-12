«Вильярреал» разгромил «Райо Вальекано»

«Вильярреал» победил «Райо Вальекано» в матче 36-го тура чемпионата Испании со счетом 5:1.

В составе «Вильярреала» забили Хуан Фойт, Пако Алькасер, Пау Торрес и Альфонсо Педраса, оформивший дубль. У «Райо Вальекано» отличился Серхи Гвардьола.

«Вильярреал» набрал 56 очков и занимает 7-е место в турнирной таблице ла лиги. У «Райо Вальекано» 42 очка и 12-я позиция.