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Сегодня, 22:53

«Вильярреал» разгромил «Райо Вальекано»

Екатерина Савостина
Корреспондент
Читать «СЭ» в
«Райо Вальекано» — «Вильярреал» — 1:5.
Фото Global Look Press

«Вильярреал» победил «Райо Вальекано» в матче 36-го тура чемпионата Испании со счетом 5:1.

В составе «Вильярреала» забили Хуан Фойт, Пако Алькасер, Пау Торрес и Альфонсо Педраса, оформивший дубль. У «Райо Вальекано» отличился Серхи Гвардьола.

«Вильярреал» набрал 56 очков и занимает 7-е место в турнирной таблице ла лиги. У «Райо Вальекано» 42 очка и 12-я позиция.

Испания. Лига 1. 36-й тур
12 мая, 21:00. Vallecas (Мадрид)
Райо Вальекано
1:5
Вильярреал
Голы
Педраса, 3 (0:1), Гвардьола, 21 (1:1), Фойт, 27 (1:2), Пако Алькасер, 38 (1:3), Пау Торрес, 45+1 (1:4), Педраса, 88 (1:5)
Райо Вальекано
Димитриевски Мараш (Нтека, 59) Катена Бальиу Гарсия Валентин Комесанья (Родригес, 90) Лопес Бебе (Фалькао, 59) Гвардьола (Силла, 59) Альваро Гарсия (Асенсио, 89)
Вильярреал
Рульи Альбиоль Пау Торрес (Манди, 66) Фойт (Марио Гаспар, 73) Педраса Парехо Капуэ (Иборра, 81) Тригерос Ло Сельсо (Джексон, 46) Пако Алькасер (Коклен, 66) Чуквуэзе
Предупреждения
Мараш 30’, Альваро Гарсия 45+2’, Комесанья 45+2’, Лопес 76’, Силла 77’  -  Рульи 61’, Альбиоль 82’
Судьи
Эскудерос (Испания)

Футбол
ФК Вильярреал
ФК Райо Вальекано
0
Чемпионат Испании: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
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Положение команд
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И В Н П +/- О
1
 Реал 35 25 6 4 73-30 81
2
 Барселона 36 21 9 6 68-36 72
3
 Атлетико 36 20 7 9 62-41 67
4
 Севилья 36 17 15 4 51-29 66
5
 Бетис 36 18 7 11 60-40 61
6
 Р. Сосьедад 36 16 11 9 37-34 59
7
 Вильярреал 36 15 11 10 60-35 56
8
 Атлетик 36 13 13 10 41-35 52
9
 Осасуна 36 12 11 13 37-47 47
10
 Валенсия 36 10 14 12 45-52 44
11
 Сельта 36 11 10 15 42-41 43
12
 Р. Вальекано 36 11 9 16 36-44 42
13
 Эспаньол 36 10 10 16 39-52 40
14
 Эльче 36 10 9 17 37-50 39
15
 Хетафе 36 8 14 14 32-38 38
16
 Гранада 36 8 13 15 44-59 37
17
 Кадис 36 7 14 15 33-50 35
18
 Мальорка 36 8 9 19 32-62 33
19
 Алавес 36 8 7 21 30-61 31
20
 Леванте 35 6 11 18 44-67 29
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14.05 19:30
Эспаньол – Валенсия
 - : -
14.05 22:00
Сельта – Эльче
 - : -
15.05 19:30
Атлетик – Осасуна
 - : -
15.05 19:30
Атлетико – Севилья
 - : -
15.05 19:30
Бетис – Гранада
 - : -
15.05 19:30
Вильярреал – Р. Сосьедад
 - : -
15.05 19:30
Кадис – Реал
 - : -
15.05 19:30
Леванте – Алавес
 - : -
15.05 19:30
Мальорка – Р. Вальекано
 - : -
15.05 19:30
Хетафе – Барселона
 - : -
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П
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Усман Дембеле

Барселона

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Жорди Альба

Барселона

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Карим Бензема

Реал

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Хетафе

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