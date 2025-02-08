«Райо Вальекано» победил «Вальядолид»

«Райо Вальекано» выиграл у «Вальядолида» в матче 23-го тура чемпионата Испании — 1:0. Игра прошла на стадионе «Кампо-де-Вальекас» в Мадриде.

Единственный гол забил полузащитник Альваро Гарсия на 71-й минуте.

«Райо Вальекано» набрал 35 очков и занимает 6-е место в турнирной таблице. «Вальядолид» идет последним — 15 очков.