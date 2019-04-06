"Райо Вальекано " - "Валенсия": видеотрансляция - в 19.30

В матче 31-го тура чемпионата Испании в субботу, 6 апреля, "Райо Вальекано" принимает "Валенсию". За "Валенсию" выступает российский полузащитник Денис Черышев.

"Райо Вальекано" занимает 19-е место в чемпионате Испании, имея в активе 24 очка. У "Валенсии" 46 очков и шестое место.

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Следить за матчем "Райо Вальекано" – "Валенсия" вы можете на сайте "СЭ" в прямом эфире с помощью видеотрансляции на этой странице. Начало – в 19.30 (время московское).

"Райо Вальекано" – "Валенсия": чемпионат Испании по футболу, ла лига, 31-й тур, 6 апреля 2019, онлайн-трансляция матча, начало – 19.30 (мск)

Чемпионат Испании по футболу: турнирная таблица ла лиги, календарь и результаты матчей