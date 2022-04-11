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11 апреля, 23:50

«Райо Вальекано» и «Валенсия» сыграли вничью

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11 апреля «Райо Вальекано» дома сыграл с «Валенсией» вничью со счетом 1:1 в матче 31-го тура чемпионата Испании. Встреча прошла в Мадриде на стадионе «Кампо-де-Вальекас».

У хозяев голом отметился Серджи Гвардиола. В составе «Валенсии» забил Карлос Солер

«Райо Вальекано» занимает 13-е место в турнирной таблице ла лиги, имея 34 очка после 30 матчей.

«Валенсия» расположилась на девятом месте с 42 очками после 31 встречи.

Испания. Лига 1. 31-й тур
11 апр, 22:00. Vallecas (Мадрид)
Райо Вальекано
1:1
Валенсия
Голы
Солер, 57 (0:1), Гвардьола, 83 (1:1)
Райо Вальекано
Димитриевски Мараш Катена Родригес (Нтека, 73) Бальиу Валентин Палазон Трехо (Бебе, 72) Лопес (Сисс, 62) Гвардьола (Силла, 90+1) Альваро Гарсия
Валенсия
Мамардашвили Коррейа Габриэл Паулиста (Эрай Джемерт, 85) Гильямон Хосе Гайя Альдерете Муса (Рачич, 72) Солер Мориба (Фулькье, 46) Гонсалу Гедеш (Васкес, 81) Дуро (Маркос Андре, 46)
Предупреждения
Лопес 5’, Бальиу 90+3’, Катена 90+9’  -  Мориба 8’, Дуро 42’, Маркос Андре 74’, Коррейа 90+9’
Судьи
Бенгоэчеа (Испания)

Футбол
ФК Валенсия
ФК Райо Вальекано
0
Чемпионат Испании: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
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И В Н П +/- О
1
 Реал 31 22 6 3 63-26 72
2
 Барселона 30 17 9 4 60-31 60
3
 Севилья 31 16 12 3 44-22 60
4
 Атлетико 31 17 6 8 57-38 57
5
 Бетис 31 17 5 9 56-37 56
6
 Р. Сосьедад 31 15 9 7 32-30 54
7
 Вильярреал 31 12 10 9 49-30 46
8
 Атлетик 31 11 12 8 36-30 45
9
 Валенсия 31 10 12 9 43-44 42
10
 Осасуна 31 11 8 12 31-40 41
11
 Эспаньол 31 10 9 12 36-42 39
12
 Сельта 31 9 9 13 34-35 36
13
 Р. Вальекано 30 9 7 14 32-37 34
14
 Эльче 31 8 8 15 32-44 32
15
 Хетафе 31 7 11 13 28-35 32
16
 Гранада 31 6 11 14 35-52 29
17
 Мальорка 31 7 8 16 27-50 29
18
 Кадис 31 5 13 13 26-43 28
19
 Алавес 31 5 7 19 24-53 22
20
 Леванте 31 4 10 17 35-61 22
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34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
15.04 22:00
Р. Сосьедад – Бетис
 - : -
16.04 15:00
Эльче – Мальорка
 - : -
16.04 17:15
Алавес – Р. Вальекано
 - : -
16.04 19:30
Валенсия – Осасуна
 - : -
16.04 22:00
Хетафе – Вильярреал
 - : -
17.04 15:00
Гранада – Леванте
 - : -
17.04 17:15
Атлетико – Эспаньол
 - : -
17.04 19:30
Атлетик – Сельта
 - : -
17.04 22:00
Севилья – Реал
 - : -
18.04 22:00
Барселона – Кадис
 - : -
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Карим Бензема

Реал

 24
Хуан Мигель Хуанми

Хуан Мигель Хуанми

Бетис

 14
Гомес Рауль де Томас

Гомес Рауль де Томас

Эспаньол

 14
П
Усман Дембеле

Усман Дембеле

Барселона

 11
Карим Бензема

Карим Бензема

Реал

 10
Жорди Альба

Жорди Альба

Барселона

 8
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Хорхе Куэнка

Хетафе

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Жюль Кунде

Севилья

 25 2 2
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