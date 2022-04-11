«Райо Вальекано» и «Валенсия» сыграли вничью

11 апреля «Райо Вальекано» дома сыграл с «Валенсией» вничью со счетом 1:1 в матче 31-го тура чемпионата Испании. Встреча прошла в Мадриде на стадионе «Кампо-де-Вальекас».

У хозяев голом отметился Серджи Гвардиола. В составе «Валенсии» забил Карлос Солер

«Райо Вальекано» занимает 13-е место в турнирной таблице ла лиги, имея 34 очка после 30 матчей.

«Валенсия» расположилась на девятом месте с 42 очками после 31 встречи.