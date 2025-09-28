«Севилья» вырвала победу над «Райо Вальекано»

«Севилья» в гостях обыграла «Райо Вальекано» в матче 7-го тура испанской ла лиги — 1:0.

Единственный гол на 87-й минуте забил Акор Адамс.

«Севилья» (10 очков) поднялась на восьмое место в ла лиге. «Райо Вальекано» (5) идет 16-м в турнирной таблице.