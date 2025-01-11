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Сегодня, 01:02

«Сельта» на выезде уступила «Райо Вальекано»

Сергей Разин
корреспондент
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«Сельта» в матче 19-го тура чемпионата Испании на выезде уступила «Райо Вальекано» со счетом 1:2.

У хозяев отличились Адриан Эмбарба и Хорхе де Фрутос, гости ответили точным ударом Борхи Иглесиаса. На 90+5-й минуте защитник команды из Виго Маркос Алонсо получил вторую желтую карточку.

После этого матча «Сельта» с 24 очками занимает 12-е место в турнирной таблице, «Райо Вальекано» с 25 очками — на девятой строчке.

Испания. Ла Лига. 19-й тур
10 янв, 23:00. Vallecas (Мадрид)
Райо Вальекано
2:1
Сельта

ФК Райо Вальекано
ФК Сельта
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«Реал» — «Барселона»: дата и время начала финала Суперкубка Испании
Положение команд
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Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Реал 19 13 4 2 43-19 43
2
 Атлетико 18 12 5 1 33-12 41
3
 Барселона 19 12 2 5 51-22 38
4
 Атлетик 19 10 6 3 29-17 36
5
 Вильярреал 18 8 6 4 34-30 30
6
 Мальорка 19 9 3 7 19-21 30
7
 Р. Вальекано 19 6 7 6 22-22 25
8
 Р. Сосьедад 18 7 4 7 16-13 25
9
 Жирона 18 7 4 7 26-25 25
10
 Бетис 18 6 7 5 21-22 25
11
 Осасуна 18 6 7 5 23-27 25
12
 Сельта 19 7 3 9 28-30 24
13
 Лас-Пальмас 18 6 4 8 23-27 22
14
 Севилья 18 6 4 8 20-27 22
15
 Леганес 18 4 6 8 17-28 18
16
 Алавес 18 4 5 9 21-30 17
17
 Хетафе 18 3 7 8 11-15 16
18
 Эспаньол 18 4 3 11 16-30 15
19
 Вальядолид 18 3 3 12 12-37 12
20
 Валенсия 18 2 6 10 17-28 12
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3.12 21:00
Мальорка – Барселона
 1 : 5
4.12 23:00
Атлетик – Реал
 2 : 1
10.01 23:00
Р. Вальекано – Сельта
 2 : 1
11.01 16:00
Алавес – Жирона
 - : -
11.01 18:15
Вальядолид – Бетис
 - : -
11.01 20:30
Эспаньол – Леганес
 - : -
11.01 23:00
Севилья – Валенсия
 - : -
12.01 16:00
Лас-Пальмас – Хетафе
 - : -
12.01 18:15
Атлетико – Осасуна
 - : -
13.01 23:00
Р. Сосьедад – Вильярреал
 - : -
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Роберт Левандовски

Барселона

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Рафинья

Барселона

 11
Килиан Мбаппе

Килиан Мбаппе

Реал

 10
П
Ламин Ямаль

Ламин Ямаль

Барселона

 9
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Рафинья

Барселона

 6
Джуд Беллингем

Джуд Беллингем

Реал

 5
И К Ж
Ведат Муричи

Ведат Муричи

Мальорка

 14 2 1
Хосе Луис Гарсия Пепелу

Хосе Луис Гарсия Пепелу

Валенсия

 15 1 6
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Абдул Мумин

Райо Вальекано

 17 1 6
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