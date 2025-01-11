«Сельта» на выезде уступила «Райо Вальекано»

«Сельта» в матче 19-го тура чемпионата Испании на выезде уступила «Райо Вальекано» со счетом 1:2.

У хозяев отличились Адриан Эмбарба и Хорхе де Фрутос, гости ответили точным ударом Борхи Иглесиаса. На 90+5-й минуте защитник команды из Виго Маркос Алонсо получил вторую желтую карточку.

После этого матча «Сельта» с 24 очками занимает 12-е место в турнирной таблице, «Райо Вальекано» с 25 очками — на девятой строчке.