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Сегодня, 21:00

«Райо Вальекано» — «Реал»: смотреть онлайн-трансляцию матча ла лиги

«Райо Вальекано» и «Реал»» сыграют в чемпионате Испании 14 декабря
Лев Тарасов
редактор интернет отдела
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Полузащитник «Реала» Джуд Беллингем.
Фото Global Look Press

«Райо Вальекано» и «Реал»» сыграют в 17-м туре ла лиги в субботу, 14 декабря. Игра пройдет на стадионе «Кампо-де-Вальекас» в Мадриде (Испания). Стартовый свисток — в 23.00 по московскому времени.

Матч в прямом эфире покажут на телеканалах «Матч ТВ», «Матч! Футбол 1» и сайте matchtv.ru. Также трансляция пройдет на онлайн-платформах «Okko Спорт» и «Кинопоиск» (на платной основе или при наличии подписки).

Следить за ключевыми событиями и результатом игры «Райо Вальекано» — «Реал».

Испания. Ла Лига. 17-й тур
14 дек, 23:00. Vallecas (Мадрид)
Райо Вальекано
Реал

В ла лиге-2024/25 «Райо Вальекано» с 19 очками занимает 12-е место в таблице, в предыдущем матче чемпионата мадридцы обыграли «Валенсию» (1:0). «Реал» с 36 очками идет вторым, предыдущем соперником сливочных в ла лиге была «Жирона» (3:0).

ФК Райо Вальекано
ФК Реал
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Неделя

«Мальорка» в меньшинстве обыграла «Жирону» в ла лиге
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Барселона 17 12 2 3 50-19 38
2
 Реал 16 11 3 2 34-13 36
3
 Атлетико 16 10 5 1 30-11 35
4
 Атлетик 17 9 5 3 26-15 32
5
 Мальорка 18 8 3 7 18-21 27
6
 Вильярреал 15 7 5 3 27-25 26
7
 Осасуна 17 6 7 4 22-25 25
8
 Р. Сосьедад 16 7 3 6 16-11 24
9
 Жирона 17 6 4 7 23-25 22
10
 Сельта 16 6 3 7 25-27 21
11
 Бетис 16 5 6 5 18-20 21
12
 Севилья 16 5 4 7 17-23 19
13
 Р. Вальекано 15 5 4 6 15-16 19
14
 Лас-Пальмас 16 5 3 8 22-27 18
15
 Хетафе 16 3 7 6 11-13 16
16
 Алавес 16 4 3 9 18-27 15
17
 Леганес 16 3 6 7 14-23 15
18
 Эспаньол 16 4 2 10 15-28 14
19
 Вальядолид 17 3 3 11 12-34 12
20
 Валенсия 15 2 4 9 13-23 10
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38 тур
13.12 23:00
Вальядолид – Валенсия
 1 : 0
14.12 16:00
Эспаньол – Осасуна
 0 : 0
14.12 18:15
Мальорка – Жирона
 2 : 1
14.12 20:30
Севилья – Сельта
 - : -
14.12 23:00
Р. Вальекано – Реал
 - : -
15.12 16:00
Атлетико – Хетафе
 - : -
15.12 18:15
Алавес – Атлетик
 - : -
15.12 20:30
Р. Сосьедад – Лас-Пальмас
 - : -
15.12 20:30
Вильярреал – Бетис
 - : -
15.12 23:00
Барселона – Леганес
 - : -
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Г
Роберт Левандовски

Роберт Левандовски

Барселона

 16
Рафинья

Рафинья

Барселона

 11
Анте Будимир

Анте Будимир

Осасуна

 10
П
Ламин Ямаль

Ламин Ямаль

Барселона

 9
Рафинья

Рафинья

Барселона

 6
Винисиус Жуниор

Винисиус Жуниор

Реал

 5
И К Ж
Ведат Муричи

Ведат Муричи

Мальорка

 14 2 1
Унаи Лопес

Унаи Лопес

Райо Вальекано

 13 1 5
Хосе Луис Гарсия Пепелу

Хосе Луис Гарсия Пепелу

Валенсия

 13 1 5
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