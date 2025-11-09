Матч «Реала» и «Райо Вальекано» завершился нулевой ничьей

«Реал» на выезде сыграл вничью с «Райо Вальекано» в матче 12-го тура чемпионата Испании — 0:0.

«Сливочные» прервали четырехматчевую победную серию в ла лиге, однако с 31 очком продолжают лидировать в турнирной таблице. «Пчелы» набрали 15 баллов и располагаются на 12-й строчке.

Следующий матч в чемпионате Испании «Реал» проведет 23 ноября на выезде против «Эльче», а «Райо Вальекано» в этот же день в гостях сыграет против «Реал Овьедо».