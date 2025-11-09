«Райо Вальекано» и «Реал» сыграют в чемпионате Испании 9 ноября

«Райо Вальекано» и «Реал» сыграют в 12-м туре чемпионата Испании в воскресенье, 9 ноября. Матч на стадионе «Кампо-де-Вальекас» в Мадриде (Испания) начинается в 18.15 по московскому времени.

Чемпионат Испании. Ла лига. 12-й тур.

09 ноября, 18:15. Vallecas (Мадрид)

Ключевые события и результат игры «Райо Вальекано» — «Реал» можно отслеживать в матч-центре сайта «СЭ».

Матч «Райо Вальекано» — «Реал» в прямом эфире показывают на телеканале «Матч! Футбол 2» и сайте matchtv.ru. Трансляция начинается в 18.10 мск и доступна на платной основе.

В предыдущем туре ла лиги «Райо Вальекано» уступил «Вильярреалу» (0:4), а «Реал» обыграл «Валенсию» (4:0).