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«Реал» с минимальны счетом победил «Райо Вальекано»

Иван Шитик
Корреспондент
26 февраля. «Райо Вальекано» — «Реал» — 0:1.
Фото Getty Images

«Реал» победил «Райо Вальекано» в матче 26-го тура чемпионата Испании. «Сливочные» выиграли на выезде с минимальным счетом — 1:0.

Автором победного мяча в конце второго тайма стал нападающий Карим Бензема.

«Реал» набрал 60 очков и упрочил свое лидерство в ла лиге. «Севилья», у которой есть матч в запасе, отстает от мадридцев на 9 очков.

«Райо Вальекано» имеет в активе 31 очко, что позволяет команде занимать 12-е место.

Испания. Лига 1. 26-й тур
26 февр, 20:30. Vallecas (Мадрид)
Райо Вальекано
0:1
Реал
Голы
Бензема, 83 (0:1)
Райо Вальекано
Зидан Катена Бальиу Гарсия Валентин (Сисс, 65) Марио Суарес Комесанья Трехо (Нтека, 85) Бебе (Палазон, 73) Гвардьола (Фалькао, 73) Альваро Гарсия (Силла, 85)
Реал
Куртуа Карвахаль Эдер Милитау Начо Менди Кроос Модрич (Себальос, 88) Каземиру (Вальверде, 61) Бензема Асенсио (Родригу, 80) Винисиус Жуниор (Камавинга, 88)
Предупреждения
Валентин 42’, Трехо 56’, Бальиу 65’, Бебе 72’, Катена 79’  -  Каземиру 58’, Менди 63’, Себальос 90+6’
Судьи
Эскудерос (Испания)

Источник: https://www.sport-express.ru/football/L/foreign/spain/laleague/2021-2022/

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Зенит
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ТБ 2.0

17%

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14%

1.45
Карим Бензема
ФК Райо Вальекано
ФК Реал
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Чемпионат Испании: «Барселона» — «Атлетик», «Реал» обыграл «Райо Вальекано» и другие матчи 26-го тура
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Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Реал 26 18 6 2 52-20 60
2
 Севилья 25 14 9 2 37-17 51
3
 Бетис 25 14 4 7 47-30 46
4
 Барселона 24 11 9 4 42-28 42
5
 Атлетико 25 12 6 7 45-34 42
6
 Вильярреал 25 10 9 6 42-24 39
7
 Р. Сосьедад 24 10 8 6 24-25 38
8
 Атлетик 25 9 10 6 29-21 37
9
 Валенсия 26 8 9 9 38-42 33
10
 Сельта 25 8 8 9 29-26 32
11
 Осасуна 25 8 8 9 25-30 32
12
 Р. Вальекано 25 9 4 12 28-30 31
13
 Эспаньол 25 7 8 10 30-35 29
14
 Эльче 26 7 8 11 28-37 29
15
 Хетафе 26 6 9 11 26-30 27
16
 Мальорка 25 6 8 11 23-39 26
17
 Гранада 25 5 9 11 27-40 24
18
 Алавес 26 5 6 15 21-44 21
19
 Кадис 25 3 11 11 21-39 20
20
 Леванте 26 3 9 14 28-51 18
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25.02 23:00
Леванте – Эльче
 3 : 0
26.02 16:00
Мальорка – Валенсия
 0 : 1
26.02 18:15
Хетафе – Алавес
 2 : 2
26.02 20:30
Р. Вальекано – Реал
 0 : 1
26.02 23:00
Атлетико – Сельта
 - : -
27.02 16:00
Вильярреал – Эспаньол
 - : -
27.02 18:15
Севилья – Бетис
 - : -
27.02 20:30
Р. Сосьедад – Осасуна
 - : -
27.02 23:00
Барселона – Атлетик
 - : -
28.02 23:00
Гранада – Кадис
 - : -
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Карим Бензема

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 13
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 6
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Атлетик

 19 1 6
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