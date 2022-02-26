«Реал» с минимальны счетом победил «Райо Вальекано»

«Реал» победил «Райо Вальекано» в матче 26-го тура чемпионата Испании. «Сливочные» выиграли на выезде с минимальным счетом — 1:0.

Автором победного мяча в конце второго тайма стал нападающий Карим Бензема.

«Реал» набрал 60 очков и упрочил свое лидерство в ла лиге. «Севилья», у которой есть матч в запасе, отстает от мадридцев на 9 очков.

«Райо Вальекано» имеет в активе 31 очко, что позволяет команде занимать 12-е место.