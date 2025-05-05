«Райо Вальекано» отменил тренировку из-за кражи инвентаря
Тренировка «Райо Вальекано», выступающего в испанской ла лиге, была сорвана из-за кражи спортивного инвентаря, сообщает AS со ссылкой на Union Rayo.
По информации источника, команда должна была собраться на тренировке в понедельник, 1 мая, но в итоге этого не случилось. Причиной срыва тренировки стала кража экипировки — в выходные были украдены бутсы, вратарские перчатки и другой инвентарь.
После 34 туров «Райо Вальекано» с 44 очками занимает восьмое место в ла лиге. 9 мая команда Иньиго Переса на выезде встретится с «Лас-Пальмас» в игре 35-го тура.
Новости