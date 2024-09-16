«Райо Вальекано» одержал победу над «Осасуной» в матче ла лиги

«Райо Вальекано» обыграл «Осасуну» в домашнем матче 5-го тура чемпионата Испании — 3:1.

Первый гол на 27-й минуте встречи забил форвард гостей Рауль Гарсия Де Аро. В начале второго тайма Абдул Мумин сравнял счет, а на 66-й минуте Андрей Рацю вывел хозяев вперед. В добавленное время Унаи Лопес увеличил преимущество мадридского клуба.

«Райо Вальекано» набрал 7 очков и поднялся на 7-ю позицию в турнирной таблице. «Осасуна» с таким же количеством баллов располагается на 11-й строчке.

22 сентября команда Иньиго Переса дома сыграет против «Атлетико». «Осасуна» днем ранее примет у себя «Лас-Пальмас».