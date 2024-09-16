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16 сентября, 23:56

«Райо Вальекано» одержал победу над «Осасуной» в матче ла лиги

Алина Савинова
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«Райо Вальекано» обыграл «Осасуну» в домашнем матче 5-го тура чемпионата Испании — 3:1.

Первый гол на 27-й минуте встречи забил форвард гостей Рауль Гарсия Де Аро. В начале второго тайма Абдул Мумин сравнял счет, а на 66-й минуте Андрей Рацю вывел хозяев вперед. В добавленное время Унаи Лопес увеличил преимущество мадридского клуба.

«Райо Вальекано» набрал 7 очков и поднялся на 7-ю позицию в турнирной таблице. «Осасуна» с таким же количеством баллов располагается на 11-й строчке.

22 сентября команда Иньиго Переса дома сыграет против «Атлетико». «Осасуна» днем ранее примет у себя «Лас-Пальмас».

Испания. Ла Лига. 5-й тур
16 сент, 22:00. Vallecas (Мадрид)
Райо Вальекано
3:1
Осасуна
Футбол
ФК Осасуна
ФК Райо Вальекано
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 И В Н П +/- О
1
 Барселона 5 5 0 0 17-4 15
2
 Атлетико 5 3 2 0 9-2 11
3
 Вильярреал 5 3 2 0 11-8 11
4
 Реал 5 3 2 0 9-2 11
5
 Сельта 5 3 0 2 13-10 9
6
 Эспаньол 5 2 1 2 5-5 7
7
 Жирона 5 2 1 2 8-8 7
8
 Р. Вальекано 5 2 1 2 7-6 7
9
 Атлетик 5 2 1 2 6-6 7
10
 Алавес 5 2 1 2 7-6 7
11
 Осасуна 5 2 1 2 6-10 7
12
 Мальорка 5 1 2 2 3-4 5
13
 Бетис 4 1 2 1 3-3 5
14
 Севилья 5 1 2 2 4-6 5
15
 Леганес 5 1 2 2 3-5 5
16
 Р. Сосьедад 5 1 1 3 3-6 4
17
 Вальядолид 5 1 1 3 2-13 4
18
 Хетафе 4 0 3 1 1-2 3
19
 Лас-Пальмас 5 0 2 3 6-10 2
20
 Валенсия 5 0 1 4 3-10 1
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Мальорка – Вильярреал
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14.09 19:30
Севилья – Хетафе
 1 : 0
14.09 22:00
Р. Сосьедад – Реал
 0 : 2
15.09 15:00
Сельта – Вальядолид
 3 : 1
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Жирона – Барселона
 1 : 4
15.09 19:30
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15.09 22:00
Атлетико – Валенсия
 3 : 0
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