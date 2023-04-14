«Райо Вальекано» впервые с февраля одержал победу в ла лиге, обыграв «Осасуну»

«Райо Вальекано» дома обыграл «Осасуну» в матче 29-го тура чемпионата Испании — 2:1.

Гол в составе команды из Мадрида забил Изи Палазон. Еще один мяч забил Аридане Эрнандес в свои ворота.

За клуб из Памплоны голом отметился Бордонадо Мойсес Гомес.

«Райо Вальекано» впервые с 6 февраля 2023 года одержал победу в ла лиге. Тогда команда победила «Альмерию» (2:0), после этого было 5 ничьих и 3 поражения.

«Райо Вальекано» с 40 очками занимает восьмое место в таблице ла лиги. «Осасуна» находится на девятой строчке (38).