«Осасуна» в гостях разгромила «Райо Вальекано»

«Осасуна» на выезде разгромила «Райо Вальекано» в матче 24-го тура чемпионата Испании. Гости выиграли со счетом 3:0.

Победа позволила «Осасуне» опередить «Райо Вальекано» в турнирной таблице: у победителей сегодняшнего матча 32 очка и 9-я позиция, у проигравших — 31 очко и 11-е место.