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Сегодня, 22:23

«Осасуна» в гостях разгромила «Райо Вальекано»

Иван Шитик
Корреспондент

«Осасуна» на выезде разгромила «Райо Вальекано» в матче 24-го тура чемпионата Испании. Гости выиграли со счетом 3:0.

Победа позволила «Осасуне» опередить «Райо Вальекано» в турнирной таблице: у победителей сегодняшнего матча 32 очка и 9-я позиция, у проигравших — 31 очко и 11-е место.

Испания. Лига 1. 24-й тур
12 февр, 20:30. Vallecas (Мадрид)
Райо Вальекано
0:3
Осасуна
Голы
Монкайола, 8 (0:1), Гарсия, 40 (0:2), Кике Гарсия, 90+3 (0:3)
Райо Вальекано
Димитриевски Катена Родригес (Бебе, 74 ) Бальиу Савелич (Трехо, 46 ) Валентин Комесанья (Сисс, 81 ) Палазон (Силла, 46 ) Нтека (Гвардьола, 74 ) Фалькао Альваро Гарсия
Осасуна
Эррера Видаль Крус Гарсия Санчес Монкайола (Ойер, 87) Брашанац Гарсия (Торрес, 86) Торро Авила (Мартинес, 82) Будимир (Кике Гарсия, 68)
Предупреждения
Альваро Гарсия 24, Савелич 34  -  Видаль 70
Судьи
Васкес (Испания)

Источник: https://www.sport-express.ru/football/L/foreign/spain/laleague/2021-2022/

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Основные источники исследования

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  • Metaratings.ru
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⚽ Футбол. Италия. Серия А
Аталанта
Ювентус

Ф2 (0)

24%

1.79

П2

16%

2.50

ТБ 2.5

13%

1.90
⚽ Футбол. Испания. Ла лига
Вильярреал 0
Реал 0
Матч завершен

1X

19%

1.49

X2

18%

1.53

Обе забьют - да

15%

1.68
⚽ Футбол. Италия. Серия А
Наполи 1
Интер 1
Матч завершен

ИТБ2 (1.0)

27%

1.51

1X

20%

1.55

П2

17%

2.55
ФК Осасуна
ФК Райо Вальекано
0
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Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Реал 24 16 6 2 48-20 54
2
 Севилья 24 14 8 2 36-16 50
3
 Бетис 23 12 4 7 41-27 40
4
 Барселона 22 10 8 4 36-25 38
5
 Вильярреал 24 9 9 6 38-23 36
6
 Атлетико 22 10 6 6 38-30 36
7
 Р. Сосьедад 22 9 8 5 22-21 35
8
 Атлетик 23 8 10 5 23-18 34
9
 Осасуна 24 8 8 8 25-27 32
10
 Сельта 24 8 7 9 28-25 31
11
 Р. Вальекано 23 9 4 10 27-27 31
12
 Валенсия 23 7 9 7 35-36 30
13
 Эспаньол 23 7 6 10 27-32 27
14
 Эльче 24 6 8 10 26-33 26
15
 Хетафе 23 6 7 10 20-23 25
16
 Гранада 23 5 9 9 26-34 24
17
 Мальорка 22 5 8 9 19-34 23
18
 Кадис 24 3 10 11 20-38 19
19
 Алавес 23 4 5 14 17-38 17
20
 Леванте 22 1 8 13 21-46 11
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38 тур
11.02 23:00
Севилья – Эльче
 2 : 0
12.02 16:00
Кадис – Сельта
 0 : 0
12.02 18:15
Вильярреал – Реал
 0 : 0
12.02 20:30
Р. Вальекано – Осасуна
 0 : 3
12.02 23:00
Атлетико – Хетафе
 - : -
13.02 16:00
Алавес – Валенсия
 - : -
13.02 18:15
Леванте – Бетис
 - : -
13.02 20:30
Р. Сосьедад – Гранада
 - : -
13.02 23:00
Эспаньол – Барселона
 - : -
14.02 23:00
Мальорка – Атлетик
 - : -
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Г
Карим Бензема

Карим Бензема

Реал

 17
Хуан Мигель Хуанми

Хуан Мигель Хуанми

Бетис

 12
Гомес Рауль де Томас

Гомес Рауль де Томас

Эспаньол

 12
П
Даниэль Парехо

Даниэль Парехо

Вильярреал

 6
Карим Бензема

Карим Бензема

Реал

 6
Оскар Трехо

Оскар Трехо

Райо Вальекано

 6
И К Ж
Иньиго Мартинес

Иньиго Мартинес

Атлетик

 18 1 5
Гомес Рауль де Томас

Гомес Рауль де Томас

Эспаньол

 21 1 3
Уго Гильямон

Уго Гильямон

Валенсия

 20 1 7
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