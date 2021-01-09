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«Райо Вальекано» не смог отправиться на матч с «Мирандесом» из-за снегопада

03:39
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Сильный снегопад помешал «Райо Вальекано» выехать на матч сегунды против «Мирандеса», сообщает официальный Twitter клуба. До этого сообщалось, что команда намерена провести эту игру.

Из-за того, что дорогу замело снегом, «Райо» вынужден был вернуться обратно. Другой мадридский клуб «Реал» из-за сложных погодных условий пока не смог вылететь на матч ла лиги с «Осасуной».

Ожидается, что снегопад будет продолжатся в Испании в ближайшие 24 часа. Это может привести к переносу матчей.

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