«Райо Вальекано» не смог отправиться на матч с «Мирандесом» из-за снегопада

Сильный снегопад помешал «Райо Вальекано» выехать на матч сегунды против «Мирандеса», сообщает официальный Twitter клуба. До этого сообщалось, что команда намерена провести эту игру.

? De vuelta a la Ciudad Deportiva pic.twitter.com/U8sHxwLuxc — Rayo Vallecano (@RayoVallecano) January 8, 2021

Из-за того, что дорогу замело снегом, «Райо» вынужден был вернуться обратно. Другой мадридский клуб «Реал» из-за сложных погодных условий пока не смог вылететь на матч ла лиги с «Осасуной».

Ожидается, что снегопад будет продолжатся в Испании в ближайшие 24 часа. Это может привести к переносу матчей.